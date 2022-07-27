كاس العرب للشباب.. موعد مباراة مصر والصومال والقنوات الناقلة

تصدر كاس العرب للشباب، اليوم الأربعاء الموافق 27/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك قبل ملاقاة المنتخب المصري نظيره الصومالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب تحت 20 عاما.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذه المقالة، موعد مباراة مصر والصومال في كاس العرب للشباب والقنوات الناقلة، هي كالتالي:-

موعد مباراة مصر والصومال في كاس العرب للشباب

يلتقي منتخبي مصر والصومال مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والصومال في كاس العرب للشباب

القنوات الناقلة لمباراة مصر والصومال في كاس العرب للشباب، عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات كاس العرب للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس المقبل.

وسيتم إذاعة مباراة مصر والصومال عبر قنوات السعودية الرياضية 1، والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية، وقناة نايل سبورت المصرية.

ويمتلك المنتخب المصري 3 نقاط من الفوز 1-0 على عمان، حيث يتقاسم صدارة المجموعة بالتساوي مع نظيره العماني بنفس رصيد النقاط، لكن الأخير أنهى مباراتيه، بينما يتذيل منتخب الصومال المجموعة بلا رصيد.

ويكفي مصر الفوز أو التعادل بأي نتيجة كي تتأهل كمتصدرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات الست في كأس العرب إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.