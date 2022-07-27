مسابقة 30 ألف معلم.. تعرف على موعد الاختبارات الإلكترونية عقب غلق باب التقديم

مسابقة 30 ألف معلم تشغل بال مجموعة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أن الجميع يرغبون في معرفة موعد الاختبارات الإلكترونية خاصة عقب غلق باب التقديم، لذلك ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد الاختبارات الإلكترونية في مسابقة 30 ألف معلم عقب غلق باب التقديم، وهي على النحو التالي:-

مسابقة 30 ألف معلم

انتهت مسابقة 30 ألف معلم 2022 يوم الأحد الماضي 24 يوليو، والتى بلغ عدد المتقدمين لها 135 ألفًا و60 متقدمًا وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويبحث جميع المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم الآن عن آخر أخبار الوضع الحالى لـ مسابقة 30 ألف معلم لحظة بلحظة، والتي انتهى التقديم بها يوم 24 يوليو 2022.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن البوابة حققت 109.773.887 مليون زيارة منذ إطلاق النسخة المطورة من البوابة في أول يوليو 2021 وحتى أمس الاثنين 25 يوليو موعد غلق باب التقديم في مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم.

ويواصل الجهازالمركزى للتظيم والإدارة، فحص الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء أصحابها الشروط المطلوبة وتأهيلهم لمرحلة الاختبار الإلكتروني الذي سيعقد للمتقدمين لكل محافظة على حدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وسيقوم الجهاز بمجرد الانتهاء من المحافظة، بعرضها على رئيس مجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شؤونها، وتتم مراجعة جميع عمليات التقييم الذي سيعقد وسط إجراءات احترازية مشددة، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

تفاصيل اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وضم اختبارات مسابقة 30 الف معلم عدة محاور، وهي كالتالي:-

- اختبارات سلوكية.

- اختبارات لغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها).

- اختبارات التكنولوجيا والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)

- اختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص.

مدة اختبار المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم

ويستغرق اختبار المعلمين ساعتان ونصف، وسيكون إلكترونيًا بالكامل وتصحيحه إلكتروني بالكامل لتحقيق الشفافية، ويتمثل واضعو بنوك أسئلة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 2022 في خبراء وأساتذة من كليات التربية بالجامعات المصرية.

سيتم عقد الاختبارات مباشرة، ثم يتم عقد الكشف الصحي والنفسي على المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم لمدة أسبوعين ثم يتم عقد التدريب اللازم قبل العام الدراسي.