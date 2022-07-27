يلا شوت بيراميدز.. مشاهدة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي بث مباشر اليوم 27/07/2022 الدوري المصري

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة بيراميدز لايف أون لاين HD مشاهدة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي حيث مواجهة مثيرة في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم التي تجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري حيث تنطلق في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية في ظل بحث كتيبة المدرب تاكيس جونياس مع النجوم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي ووليد الكرتي وأحمد فتحي وغيرهم من لاعبي الأهلي السابقين عن اقتناص لقب الدوري المصري 2022 رغم المنافسة الشرسة مع الأهلي والزمالك في الوقت الحالي وإن كان الفريق في الفترة الأخيرة قد تطور مستواه بشكل كبير بدليل أنه حقق انتصارين متتاليين على أندية كبيرة لكنه في كل الأحوال يخشى فخ نادي البنك الأهلي اليوم مع المدير الفني خالد جلال الباحث عن الهروب من فكرة أن تأتي قدمه في دائرة الصراع على البقاء في الأضواع وعدم الدخول في صراع الهابطين.





مشاهدة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي ويحتل نادي بيراميدز قبل مباراة البنك الأهلي المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 60 نقطة ولذلك فإن تاكيس جونياس يطمع في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في هذه الليلة بعد أن كان قد فاز على الأهلي بهدفين نظيفين التي لعبها الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش بعد رحيل بيتسو موسيماني ثم أمطر نادي بيراميدز شباك الإسماعيلي في الجولة الماضية برباعية نظيفة عكست مدى تطور الفريق في الفترة الأخيرة وقدرته على المنافسة اللقب بعدما استعاد رمضان صبحي بريقه في تسجيل وصناعة الأهداف لزملائه بالفريق.

مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم



ويلجأ تاكيس جونياس في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي اليوم إلى طريقة 4-3-3 التي منحته الفوز على الأهلي والإسماعيلي بعد التعادل مع طلائع الجيش في وجود فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف ورمضان صبحي في خط الهجوم ومن خلفهم الثلاثي عبد الله السعيد وإبراهيما توريه ووليد الكرتي في ظل جلوس نبيل عماد دونجا على دكة البدلاء الذي تردد أنه اقترب من الانضمام لنادي الزمالك.





بث مباشر مباراة بيراميدز والبنك الاهلي





رابط يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز والبنك الاهلي اليوم أما البنك الأهلي ضد بيراميدز فإنه يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف ثم الانتصار على سموحة بهدف نظيف قبل السقوط المدوي أمام فيوتشر برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية لذلك يريد خالد جلال التعويض بأي طريقة من خلال وجود كريم بامبو وناصر منسي في خط الهجوم على أمل التسجيل من خلال الهجمات المرتدة السريعة.





البث المباشر لمباراة بيراميدز والبنك الاهلي

