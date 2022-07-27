مسابقة 30 ألف معلم.. تدريب مجاني في عملية التحول الرقمي | اعرف الأوراق المطلوبة والأماكن

مسابقة 30 ألف معلم.. كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، عن تقديم كورس حول التحول الرقمي المجانب، وذلك لشباب الخريجين المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم، بمركز تدريب مهني المحموية.

تفاصيل كورس التحول الرقمي ضمن مسابقة 30 ألف معلم

كما تقدم مديرية القوى العاملة هذا الكورس للشباب مجاني دون أي رسوم، كما يتم منح خريجين الكورس شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة يتم تقديمها ضمن أواراق التقديم المطلوبة في المسابقة

ويحتوي الكورس على برامج تدريب في تكنولوجيا المعلومات، أنظمة التشغيل ويندوز 10، مايكروسوفت Word 2016، مايكروسوفت Excel 2016، مايكروسوفت Powerpoint 2016، مايكروسوفت Access 2016، وتطبيقات الهاتف المحمول Mobile app.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التدريب

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للتقديم في(صورة المؤهل الدراسي، صورة الرقم القومي ساري، صورة شخصية حديثة، صورة من إيصال التقديم الإلكتروني مطبوع لمسابقة التربية والتعليم، رقم الهاتف، كتابة اسم الكورس "التحول الرقمي مسابقة تربية وتعليم"، دوسيه بلاستيك).

أماكن تقديم الأوراق

تقدم الطلبات باليد بمقر مركز تدريب مهني المحمودية، في منتصف مطلع المحمودية، عند بنزينة المحمودية مباشرة، أو في الجهة المقابلة لبوابة محجر حمادة رشوان في نهاية المطلع)، وذلك يوميا من الساعة 9 صباحا، وحتي 2 ظهرا.

على أن تكون مدة التدريب يومين في الأسبوع، بمعدل 3ساعات في اليوم التدريبي الواحد، ولمدة 7 أسابيع، وتكون فترة التدريب مسائية فقط من الساعة 5 مساءا.

مسابقة الـ30 ألف معلم انتهت الأحد الماضي، التقديم في مسابقة الـ30ألف معلم مساعد للعام الدراسي 2022/2023، والتي استمرت خلال الفترة بين 2 إلى 24 من شهر يوليو الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي تلك المسابقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات، لسد احتياجات المدارس في جميع محافظات الجمهورية، حيث تتطلب المرحلة الأولى سد عجز مرحلة رياض الأطفال بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وتنحصر التخصصات التي يمكنها التقديم فى خريجي كليات التربية من كافة الجامعات المصرية شعبة تعليم أساسي وابتدائي أو أقسام التعليم الأساسي، وكذلك فى الحاصلين على الدبلوم المهني في رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الابتدائي بكليات التربية أو كليات التربية النوعية.