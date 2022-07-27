عاجل.. 7 نجوم في الزمالك مهددين بالغياب عن مواجهة بيراميدز

تلوح بوادر أزمة في الأفق في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي وهي غياب عدد من اللاعبين المهددين بالإيقاف.

ويواجه 7 لاعبين بالزمالك شبح الإيقاف أمام بيراميدز، وهم: محمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي وإسلام جابر وحسام عبدالمجيد ومحمد أشرف روقا

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فيوتشر مساء بعد غد الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون في بطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نفطة في حين يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.