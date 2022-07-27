رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين.. خطوات تسجيل رقم الموبايل

يستمر موقع دعم مصر في استقبال تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية، صمم تحديث بيانات بطاقات التموين، ونقدم لكم فيما يلي خطوات تسجيل رقم التليفون على موقع طعم مصر.

موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين، أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث العالمي جوجل، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين شهرا إضافيا، لتنتهي بنهاية أغسطس المقبل بدلا من انتهائها آخر يوليو المقبل.

خطوات رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين من خلال رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين خدمة تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات، الذين تسلموا التحديث عبر بونات صرف الخبز، وذلك من خلال أيقونة تسجيل رقم المحمول المفعلة على الموقع، إذ خصصت وزارة التموين في الوقت الحالي الموقع لخدمة إضافة رقم الهاتف فقط، مع حذف باقي الخدمات التموينية مؤقتا من عليه، وتشمل الخطوات كما يلي:

الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـا .

. كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أنّ الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة، أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.

التموين تعطي مهلة للمواطنين لتسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر

مهلة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية

وجاء نص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة كالتالي: تيسيرا على المواطنين أصحاب بطاقات التموين التي جاءت لهم رسالة على بون صرف الخبز بالتوجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك، يتمّ مدّ فترة تسجيل رقم المحمول مع استمرار فتح موقع دعم مصر حتى 30 أغسطس 2022.