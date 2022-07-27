خلال الوقت الحالي، يشغل بال جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 والمجموع الذي سيؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها من عدمه، وهناك بعض الفئات التي تختار الالتحاق بالكليات الخاصة خاصة عند عدم حصولهم على المجموع الذي يتمنوه، لذلك يبحث البعض منهم عن مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعتي أكتوبر ومصر 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رسوم ومصروفات الجامعات الخاصة لكليات الطب البشري والأسنان بالجامعات الخاصة، والتي جاءت كما يلي وفق المواقع الرسمية الإلكترونية لتلك الجامعات.

مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعتي أكتوبر ومصر 2022

وجاءت مصروفات كلية الطب والأسنان بجامعتي أكتوبر ومصر 2022، على النحو التالي:-

مصروفات كلية الطب والأسنان في جامعة 6 أكتوبر

مصروفات كلية الطب والجراحة بجامعة 6 أكتوبر تصل إلى 125 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر تصل إلى 100 ألف جنيه.

مصروفات كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تصل إلى 130 ألف جنيه رسوم الدراسة سنويا، وتصل رسوم الساعات الإضافية إلى 3 آلاف و500 جنيه.

و تبلغ رسوم كلية طب الأسنان في نفس الكلية إلى 105 آلاف جنيه كرسوم الدراسة سنويا، وتصل رسوم الساعات الإضافية إلى 3 آلاف و300 جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة مصر 2022

وتصل رسوم كلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر الدولية إلى 180 ألف جنيه.

كما تبلغ رسوم كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية إلى 200 ألف جنيه.

وتصل رسوم كلية طب الأسنان بجامعة فاروس إلى 170 ألف جنيه.

وتبلغ مصروفات كلية طب الأسنان جامعة المستقبل نحو 137 ألف جنيه.

تصل رسوم كلية طب الأسنان بجامعة الجيزة الجديدة إلى 168 ألف جنيه بالإضافة إلى دفع 10 آلاف تأمين معامل.

كلية طب الأسنان بجامعة بدر تصل إلى 145 ألف جنيه.

كلية الطب البشري بجامعة حورس (125 ألف جنيه)، بينما تصل مصروفات كلية طب الأسنان بنفس الجامعة إلى 123 ألف جنيه.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر وفق المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويتاح الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال بوابة «الفجر» الإلكترونية.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال إدخال الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، ثم عليك اختيار الشعبة، وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وتحديد المحافظة الخاصة به، تسجيل رقم الهاتف الخاص به، ثم الضغط على سجل الآن للحصول على النتيجة.