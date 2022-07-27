عاجل.. "الطيب" يجري اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية 2022

أخبار مصر
شيخ الأزهر يتواصل
شيخ الأزهر يتواصل مع أوائل الثانوية الأزهرية 2022
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تواصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الأربعاء، هاتفيا مع الطلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2022، لتهنئتهم على حصولهم المراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

ويعد هذا الإجراء، تقليد دائم يحرص عليه الإمام الأكبر لإدخال الفرحة على الطلاب المتفوقين وأهاليهم، وسماع مطالبهم، والاستجابة لهم.

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غدًا الخميس.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

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عاجل.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

إعلان نتيحة الثانوية الأزهرية 2022

وعقب تواصل شيخ الأزهر مع الطلاب الأوائل من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على أن تعلن النتيجة غدا في مؤتمرا صحفي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وتسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم، تقدم بوابة “الفجر”، رابط  نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

يذكر أن 139 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، بواقع 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، و143 طالبا في شعبة العلوم الإسلامية و539 طالبا بمعاهد البعوث الإسلامية ينتظرون الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، وكان بلغ عدد اللجان الامتحانية، 605 لجان على مستوى الجمهورية كما تم الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات ومراجعتها مراجعة دقيقة.

الثانوية الأزهرية 2022 نتيجة الثانوية الازهرية 2022 اوائل الثانوية الازهرية 2022 رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 شيخ الأزهر
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