بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

توفى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء الموافق 27/7/2022، بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنه الديوان الملكي السعودي، ونقلته وكالة الأنباء السعودية.

وذكر الديوان الملكي السعودى في بيان مقتضب له، أنه ستقام الصلاة عليه غدًا (الخميس)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

نص بيان الديوان الملكي عقب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم، البيان التالي:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وهي على النحو التالي:-

أبرز المعلومات عن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، منمواليد 1947م، وهو الابن الحادي عشر من أبناء ناصر بن عبد العزيز آل سعود، والدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر وكان محافظ محافظة الخرج سابقًا.

وسار الأمير عبدالرحمن بن ناصر على سيرة والده، فكان محبًا لأعمال الخير وحل مشاكل جميع المواطنين وخاصة بمحافظة السيح التي أكبر مدنها هي الخرج، التي أصبحت ذات نهضة كبيرة وتغيرت معالمها تمامًا عند توليه الإمارة فيها أواخر العام أكتوبر 2001 - 1422 هـ قادمًا من محافظة الدرعي.

وهو حريص جدًا على جانب المحافظة على التراث بجميع أشكاله وخاصة المباني والمعالم القديمة حيث طور عدد كبير منها سواء عندما كان بمحافظة الدرعية أو محافظة الخرج.

زوجات الأمير عبدالرحمن بن ناصر

الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود. والدة (فيصل، وجواهر).

الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (مطلقة). والدة (عبد العزيز، عبد الإله، سعود، ومحمد).

الأميرة عبير بنت عبد الله السويلم (مطلقة).

الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان (على ذمته). والدة (سلمان).

أبناء الأمير عبدالرحمن بن ناصر

الأمير فيصل بن عبد الرحمن (متوفي). متزوج من الأميرة هيفاء بنت فهد بن سعد السديري وله من الأبناء الأمير ناصر، والأميرة سارة.

الأميرة جواهر بنت عبد الرحمن.

الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن. مستشار وكيل وزاره الداخلية لشئون المناطق متزوج من الأميرة ريم بنت فهد بن سعود بن هذلول آل سعود وله من البنات الأميرة وطفاء، الأميرة جواهر، الأميرة ديما، والأميرة سحاب.

الأمير عبد الإله بن عبد الرحمن. رئيس المنظمة العربية لحقوق الطفل، متزوج من الأميرة صيته بنت عبد الله الدامر وله من الأبناء الأمير فيصل، الأميرة نورة، الأمير عبد الرحمن، والأميرة العنود.

الأمير سعود بن عبد الرحمن. متزوج من الأميرة سارة بنت مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير محمد بن عبد الرحمن (رئيس مجلس إدارة شركة أساطير الرياضة).

الأمير سلمان بن عبد الرحمن.

الأميرة العنود بنت عبد الرحمن.

الأميرة لولوه بنت عبد الرحمن.