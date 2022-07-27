يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول مباشر محمد صلاح yalla shoot اليوم

نتيجة ليفربول مباشر كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر عبر يلا شوت الجديد ليفربول yalla shoot حصري موقعة خاصة في مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج الودية اليوم في ظل رغبة محمد صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف خلال معسكر الريدز في النمسا من أجل الاستعداد بكل قوة لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يرغب فيه لتحقيق لقبه هذه المرة بعدما ضاع منه في الموسم الماضي بفارق نقطة في الجولة الأخيرة من البريميير ليج لذلك فإن يورجن كلوب مدرب الريدز يحاول تجهيز لاعبيه بالشكل المثالي والأمثل من أجل منافسة القدرات الشرائية الكبيرة لكتيبة مانشستر سيتي مع المدرب بيب جوارديولا بدليل أنه تعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني وهو اللاعب الذي تصارع عليه كبار أندية العالم وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي فيما تعاقد الريدز مع داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي بعد أن تعاقد معه باعتباره اكتشاف يورجن كلوب الجديد كما حدث مع محمد صلاح من روما الإيطالي وساديو ماني من ساوثهامبتون الإنجليزي ولويس دياز من بنفيكا وغيرهم من اللاعبين الذين أصبحوا كبارا فيما بعد بفضل العين الخبيرة ليورجن كلوب.





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موعد مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج والقنوات الناقلة

من المقرر أن تكون هذه المواجهة في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة الشارقة الإماراتية التي تحرص على نقل مباريات ليفربول الودية.





بث مباشر مباراة ليفربول اليوم





بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول اليوم ويخوض ليفربول مباراته الودية الثالثة بعد أن فاز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين واكتسح لايبزيج الألماني بخماسية في المباراة الماضية لذلك يريد يورجن كلوب أن يواصل سلسلة الانتصارات مع ضمان استيعاب جميع اللاعبين لفلسفته داخل الملعب خاصة اللاعبين الجدد وعلى رأسهم نونيز الذي سيكون الأمل الكبير لدى ليفربول في الموسم الجديد لقيادة خط الهجوم إذا لعب بالشكل المثالي المطلوب منه رغم أن الريدز رحل عنه ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي.





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تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريد بول سالزبورج

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وكوناتي وألكساندر أرنولد.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وفابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح ونونيز ولويس دياز.





تشكيل سالزبورج المتوقع ضد ليفربول





في حراسة المرمى: فيليب كون.

في خط الدفاع: عمر سولي - أندرياس أولمر - ماكسيميليان فوبر - فان دير بريمبت.

في خط الوسط: خط النيكولاس كابالدو - نيكولاس سيفالد - لوكاس سوتشيتش – فيرناندو – بنيامين شيشكو.

في خط الهجوم: شوكفوبويكي آدامو.





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يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول اليوم على الجانب الآخر فإن فريق ريد بول سالزبورج كان قد سقط أمام أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية مثيرة ثم فاز على أوستريا فيينا بثلاثية نظيفة وهو ما يجعل الأمور صعبة على كتيبة الريدز الطامعة لتحقيق الانتصار هي الأخرى.





البث المباشر مباراة ليفربول وريد بول

