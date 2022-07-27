مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر الاهلي اليوم 27/07/2022 الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة يلا شوت الاهلي مباشر يترقب الجميع في كل مكان داخل مصر مباراة الأهلي والمقاصة اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز بعدما تغيرت الكثير من الأمور لدى مجلس محمود الخطيب بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني وتولي البرتغالي ريكاردو سواريش الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن لدى جماهير القلعة الحمراء في كل مكان قبل انطلاق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.





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رابط مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة يلا شوت بعد أن خسر لقب كأس مصر 2021 بالسقوط أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم سار في الدوري المصري على سطر وترك سطورا بدليل أنه فاز على فيوتشر برباعية نظيفة ثم خسر من بيراميدز بهدفين نظيفين وعاد لاستفاقة نسبية على حساب الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية لكن ما زالت الجماهير غير مقتنعة بجدوى إمكانية تكرار عهد موسيماني والمنافسة على لقب الدوري المصري مع الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 60 نقطة وبيراميدز صاحب المركز الثالث.





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يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة اليوم وهو ما يضع الضغوط على عشاق الفريق الأحمر في هذه الليلة خاصة أنهم يواجهون فريقًا النقطة لديه بمثابة حياة أو موت في مشوار المقاصة نحو البقاء في الدوري المصري مع الأندية الأخرى التي تصارع على البقاء في الأضواء مثل إيسترن كومباني الذي فاز على المصري البورسعيدي 2-1 والمقاولون العرب والإسماعيلي الذي خسر من بيراميدز برباعية نظيفة.





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موقع يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اون لاين يقع نادي الأهلي في هذه المواجهة أمام مصر المقاصة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة ولا يزال يتطلع إلى مواصلة اللحاق بنادي الزمالك حامل اللقب وإن كان ريكاردو سواريش قد غير كثيرا من أجل الفوز على الجونة بهدفين من خلال العودة إلى طريقة 3-4-3 التي كان يلعب بها بيتسو موسيماني قبل الرحيل ولذلك فإن سواريش سيعول على محمد مجدي أفشة في صناعة اللعب وحسام حسن في خط الهجوم في ظل غياب محمد شريف للإصابة.





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رابط العمدة سبورت ماتش الاهلي مباشر أما مصر المقاصة ضد الأهلي فإنه يقع في المركز الأخير برصيد 15 نقطة تحت قيادة مدربه عيد مرازيق بعد الخسارة من إنبي بهدفين نظيفين ثم التعادل السلبي مع طلائع الجيش في الجولة الماضية ولذلك فإن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق التعادل بكل استماتة لتحسين موقفه في صراع الهبوط.





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ويعتمد تشكيل المقاصة ضد الأهلي في الأساس على كريم حلاوة في الهجمات المرتدة السريعة من أجل تغيير شكل الفريق في الناحية الهجومية ومحاولة استغلال سرحان دفاع القلعة الحمراء في أحيان كثيرة وهو ما يعقد حسابات هذه الجولة.





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