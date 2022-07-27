بث مباشر الاهلي ومصر المقاصة يلا شوت الجديد 27-7-2022 الدوري المصري

يلا شوت الجديد الاهلي اون لاين حيث مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة HD ويخشى نادي الأهلي مقالب مصر المقاصة عندما يلعب الفريقان اليوم في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2022 في مواجهة فنية خاصة بين ريكاردو سواريش مدرب القلعة الحمراء وعيد مرازيق المدير الفني للفريق الفيومي حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز رغم اختلاف الأهداف فإذا كان الأهلي لا بديل أمامه سوى الفوز لأنه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين فإن المقاصة في المركز الأخير ويرغب في تحسين أوضاعه للهروب من شبح الهبوط إلى القسم الثاني وهو ما يجعل لهذه المواجهة حسابات مختلفة لدى كل فريق وحسابات أخرى أكثر تعقيدا لجماهير القلعة الحمراء مع المدرب ريكاردو سواريش الذي بات مطالبا بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين وفقدان لقب كأس مصر 2021 بالخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في غياب عدد كبير من لاعبيه مثل محمد شريف وعمرو السولية للإصابة وغيرهم من القوة الضاربة لأبناء الجزيرة.





موعد مباراة الأهلي والمقاصة والقنوات الناقلة





ومن المقرر أن تبدأ هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ما يتساوى مع الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيتم النقل من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 التي تحرص على نقل كل مواجهات الدوري المصري المهمة.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة





في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي.

في خط الهجوم: حسام حسن ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر.





تشكيل المقاصة المتوقع أمام الأهلي





في حراسة المرمى: رمضان مصطفى

في خط الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد عبد المنعم - أحمد عيد عبد الله - خالد صلاح

في خط الوسط: محمود عادل كلاعب ارتكاز - محمد محسن - علي المصري

في خط الهجوم: محمد عادل - محمود فهمي - حسام عبد الواحد.





مشاهدة الاهلي ومصر المقاصة مباشر





ويحاول نادي مصر المقاصة أمام الأهلي تحسين أوضاعه بأي طريقة لأنه في المركز الأخير من الدوري المصري برصيد 15 نقطة ولعبت كل النتائج في بداية هذه الجولة ضد ظروفه بدليل فوز إيسترن كومباني على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف رغم أن الفريق كان يتمنى خسارة إيسترن كومباني من أجل أن يظل في الصراع معه وإن كان المقاصة أقرب المهددين بالهبوط رغم أنه تعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الماضية وعوض ولو القليل من الخسارة بهدفين نظيفين أمام إنبي في الجولة قبل الماضية قبل مواجهة الأهلي في هذه الليلة طمعا في الخروج بنقطة التعادل مهما كانت الأمور وذلك من خلال طريقة دفاعية بحتة ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.





بث مباشر الاهلي ومصر المقاصة

