البنوك المركزية الخليجية ترفع أسعار الفائد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

تسير البنوك المركزية الخليجية على خطى الاحتياطى الفيدرالي دائما لتقوم برفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة، ونستعرض فيما يلى قررات البنوك المركزية.

البنك المركزي السعودي:

​اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 %.

مصرف الإمارات المركزي:

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الفائدة الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف قطر المركزي

قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، بينما رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، بعدما قرر البنك المركزي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة الرئيسي على الدولار، بنسبة 75 نقطة أساس، لمستوى بين 2.25% ومستوى 2.50%.

البنك الكويت المركزي:

رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم، سعر الفائدة على الدينار العملة المحلية، مساء اليوم الأربعاء، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

مصرف البحرين المركزي

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد 75 نقطة، من 2.50% إلى 3.25%، عقب رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم اليوم الأربعاء، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%، بالتزامن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

جاء قرار البحرين على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%، هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء قرار بزيادة سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، تمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.