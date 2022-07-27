موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك وفيوتشر
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موعد مباراة الزمالك وفيوتشر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، حيث يبحث عشاق ومحبي الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك لمتابعة مباريات الفريق في الدوري المصري.

ويسعى العديد من المتابعين لمعرفة موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء.

ويواجه نادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا، نظيره فيوتشر، مساء غدا الخميس، على ستاد الأهلى we السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال هذه المقالة، موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

وسيكون موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري، مساء غدا الخميس الموافق 28/7/2022، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

وسيتم إذاعة مباراة الزمالك وفيوتشر بشكل حصري على قناة أون تايم سبورتس الرياضية المفتوحة، مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة بحضور كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل فيوتشر كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمود شعبان - غنام محمد - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف - محمد فاروق.

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات، حيث يحتل قمة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 60 نقطة، في حين يأتي فيوتشر في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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