ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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تأهل منتخب مصر تحت 20 عامًا إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد فوزه على منتخب الصومال بهدفين دون رد.

 

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الصومال في ختام مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب للشباب والمقامة في السعودية.

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نتيجة مباراة مصر والصومال

سجل ثنائية منتخب مصر الثنائي يوسف أحمد وعمر إبراهيم وحصل لاعب منتخب مصر يوسف أحمد على جائزة أفضل لابع في المباراة.

 

وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل لربع نهائي المسابقة.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب عمان 3 نقاط

3- منتخب الصومان دون رصيد

 

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