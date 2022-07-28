تفاصيل جنازة زوجة طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق

توفيت صباح أمس الأربعاء، سوزان الأسطي زوجة الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق عقب صراع مع المرض.

جنازة زوجة طاهر أبوزيد

وأكد عبدالناصر الأسطى، شقيق المرحومة وزوجة الكابتن طاهر أبوزيد إنه من المقرر إقامة صلاة الجناز على جثمانها في مسجد آل رفاعي، بميدان البلدية بمدينة العريش في شمال سيناء.

وأضاف عبدالناصر الأسطي، أن عقب تشييع الجثمان سوف يتم دفنها في مقابر مدينة العريش الرئيسية، وتلقي العزاء في ديوان آل العوايد بالعريش.

مسيرة طاهر أبو زيد

بدأ طاهر أبو زيد اللعب فى أسيوط إلى أن اجتاز اختبارات النادى الأهلى وأصبح لاعبا من الناشئين إلى أن تم تصعيده إلى الفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام السويس وفاز الأحمر 1/ صفر.

أحرز الدورى المصرى 7 مرات وبطولة كأس مصر 5 مرات، كما ساهم الفوز بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى مرتين وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، الكأس الأفروآسيوى مرة وبطولة كأس الاتحاد المصرى مرة.