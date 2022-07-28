حصاد الـ "توك شو".. حقيقة إلغاء قائمة المنقولات في مصر و تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي على الأسواق

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها كشف حقيقة إلغاء قائمة المنقولات في مصر، وقيمة الزيادة المقررة على بطاقات التموين، فضلا عن تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي على الأسواق.

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات في مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة إلغاء قائمة منقولات الزوجيه في مصر، مشيرا إلى أنه لا صحة لهذا الأمر، معقبا: "كل ده هري".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء إن بعض الأشخاص قاموا بكتابة "تغريده" على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أن قائمة المنقولات سقطت. وأضاف الإعلامي: "لم يصدر أى تصريح رسمي من أى جهة من الدولة بشأن إلغاء قائمة المنقولات".

دعم رغيف الخبز

أكد الدكتور علي المصيلحي، أن كبار المزارعين الذين لم يسلموا القمح سيحرموا من دعم الأسمدة، معقبا: "إن شاء الله مش هنقرب من دعم الخبز".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي وجه بعدم الاقتراب من دعم الخبز، مش ممكن نكون بنزود برامج الدعم ونغلي"، مردفا "بصفة عامة يجب أن تظل قضية الخبز مفتوحة لإصلاح الآليات، نحن نعمل لتأمين أمن غذائي جيد خاصة للفئات الأكثر احتياطي".

وتابع “تكلفة الخبز كانت تبلغ 60 قرشا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفعت حاليا إلى 75 قرشا، والدولة تحملت زيادة التكلفة بعد ارتفاع أسعار السولار التي تصل إلى مليون جنيه يوميا”، لافتا إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 80 مليار رغيف خبز سنويا.

قيمة الزيادة المقررة على بطاقات التموين

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد “الأزمات العالمية أثرت على السلع الغذائية، وأسفرت عن تضخم كبير حول العالم، نحاول امتصاصه، لكن هناك جزء وقع على المجتمع، لذلك رئيس الوزراء بصياغة حزمة حماية اجتماعية”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة عدد الأسر المنتفعة من برنامج تكافل وكرامة، نصف مليون أسرة بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا.

وكشف وزير التموين عن زيادة في بطاقات تموين الفئات الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه من المقرر انطلاقها خلال شهر أغسطس بعد مناقشة الملف غدا في اجتماع مجلس الوزراء.

وتابع "برنامج الزيادة على بطاقات التموين محدود لمدة 6 أشهر وستكون 100 جنيه للبطاقة المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه لـ البطاقة المسجل عليها أسرتان أو 3 أسر، و300 جنيه لـ البطاقة المسجل عليها أكثر من 3 أسر"، مشيرا على أن الدعم سيكون في شكل سلع بتكلفة البرنامج 5.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي على الأسواق

قال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إنه لا يؤيد رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.

ولفت السلاموني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إلى أن التضخم جاء بسبب أمرين، مضيفا أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي.

وتوقع الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع من نصف لـ ثلاث أرباع في المائة، محذرا بأن القرار سيكون له تأثير كبير على الأسواق في أوروبا على الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.