نتائج التعليم الأساسي| نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي

نتيجة الثانوية العامة 2022

بدأ التوتر يزداد يوما بعد يوم وأصبح طلاب الثانوية العامة في حالة يرثى لها، باحثين عن نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي المكون من 13 رقم، أملين أن يجدوا رابطا سريعا يسجلون فيه البيانات اعتقادا منهم أن الرقم القومي والبطاقة الشخصية عند تسجيل بياناتها سيكون هذا حلا سريعا وطريقة فعالة في معرفة النتيجة بدلا من رقم الجلوس وحده أو اسم الطالب فقط.

و نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي، باتت حديث الطلاب والطالبات يوميا، حيث يتواصلون معا عبر مجموعات قاموا بإنشاءها عبر الواتساب ويتراسلون فيما بينهم عن أي أخبار تتعلق بالنتيجة للاطمئنان على المجهود المبذول من جانبهم طوال عاما كامل مليئ بالمذاكرة والاجتهاد.

نتيجة الثانوية العامة

وتربعت نتائج التعليم الأساسي على عرش قوائم البحث جوجل، وأصبح الحديث عن نتيجة الثانوية العامة مرا مهما وضروري، حيث يبحث الطلاب عن النتائج بالمجموع الكلي وأسماء المواد بالرقم القومي.

ومن المؤكد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 في أول أسبوع من الشهر المقبل، الذي يوافق شهر 8 لعام 2022، وفقا لما قاله وزير لتبية ولتعليم ولتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

ونتيجة الثانوية العامة، سيتم إعتمادها بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد وتوزيع الدرجات، حيث ستظهر قريبا جدا، وعلى الطلاب التدقيق والبحث لكي يحصلون عليها بعد إعلان أوائل الثانوية العامة.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة، يمكنكم كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس ورقم التليفون واسم الطالب وكل هذا سيكون عبر رابط نتيجة الثانوية العامة أعدتته بوابة الفجر خصيصا لزائريها من الطلاب والطالبات ومن ينتظرون معرفتها سريعا.

نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالرقم القومي من خلال متابعة الفيديو التالي، وهو توضيحي يبين كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة لكي لا تتغاضوا عن تفصيلة مهمة في نتائج الامتحانات وموعد ظهورها رسميا ومواعيد امتحانات الدور الثاني وخلافه من الاستفسارات التي تدور في أذهان بعض منكم.

ويمكن للطلاب بعد الاطلاع على الفيديو والدخول على الرابط المسجل بدخله يمكن كتابة الرقم لقومي لمكون من 14 رقم بجانب اسم الطالب ثلاثي ورقم الجلوس المخصص لكل طالب وكتابة الشعبة العلمية سواء أدبي أو علمي (علوم - رياضيات).

مفاجأة في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم إننا أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، مشيرا إلى أن كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أي مصداقية.



نتيجة الثانوية العامة

وفي سياق متصل، ووفقا لمصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبين أنه تم الانتهاء من تصحيح 8 مواد من الثانوية العامة، وجارِ استكمال باقي عمليات التصحيح في المواد الأخري، مع رصد درجات الطالب، وعن نسبة نجاح الطلاب أكد المصدر أنها مطمئنة.

ومن جهتها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات وضوابط التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، فمن المقرر فتح باب التظلمات عن نتيجة الثانوية العامة بعد مرور 15 يوم من إعلانها واعتمادها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة

ومن هنا تكون قد وفرت بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها من الطلاب والطالبات الذين ينتظرون نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها قريبا كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكافة الروابط المخصصة للبحث عنها والإطلاع وتسجيل البيانات لتصلك رسالة نصية بالمجموع الكلي وبالدرجات النهائية وبالتوفيق للجميع في المرحلة الجامعية.