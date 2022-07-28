الصحة توضح إجراءات تلقي لقاح كورونا في الساحل الشمالي

بوابة الفجر
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توصي وزارة الصحة والسكان دومًا المصريين باتخاذ التدابير اللازمة والتوجه لتلقي لقاح كورونا  لتلافي التعرض لأعراض الفيرس، التي عادت لتنشط من جديد في هذه الأيام.

جرعة تنشيطية في الساحل الشمالي

وفي إطار حرص وزارة الصحة على مصلحة المواطنين أوضحت عدد من الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها في تلقي لقاح كورنا، أعلنت عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" عن ضرورة التوجه للحصول على جرعة تنشيطية داخل منطقة الساحل الشمالي.
ووجهت الوزارة، عبر صفحتها، اليوم الخميس، بأهمية تلقي الجرعة التنشيطية للمقيمين في منطقة الساحل الشمالي، وبخاصة كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

أماكن تلقي لقاح كورنا في الساحل الشمالي

وحددت الصحة خلال منشورها أماكن وأكشاك تلقي الجوعة التنشيطية من لقاح كورونا، والتي تضم "مارينا 2 بجوار المستشفى – السوق التجاري، ومارينا 3 أمام فندق بورتو مارينا،  مارينا 4 أول الشوق التجاري، مارينا 5 بجوار خيمة وزارة التضامن.

أماكن العيادات الطبية المتنقلة

كما حددت الوزارة عددًا من أماكن العيادات الطبية المتنقلة والموجودة داخل منطقة الساحل الشمالي، في المناطق: "مارينا 2 شاطئ نادي السيارات، مارينا 5 سوق منطقة (17)، مارينا 7 بجوار المسجد".

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