مصطفى بكري: "ضد العنف.. والتشكيك في ثوابت العقيدة"

كتب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر،: أنا شخصيًا ضد التهديد باستخدام العنف، ولكننى في الوقت ذاته ضد كل من يشككون في ثوابت العقيدة أو نشر إدعاءات غير صحيحة تنال من عقيدتنا الدينية مضيفا: هذا هو موقفي من تهديدات تنظيم القاعدة ضد أحد الكتاب.

تعقيبات حول إبراهيم عيسى

جاءت تدوينة "بكري"، تعقيبًا ورفضًا لما يتعرض له الصحفي إبراهيم عيسى من تهديدات بالقتل من تنظيم القاعدة الإرهابي، بسبب تصريحاته الأخيرة.

كان "عيسى" أثار جدلًا بتصريحاته التي تتناول التراث الديني الإسلامي، الذي تعدى النقاشات الإلكترونية والمجتمعية ليصل الأمر إلى أروقة القضاء وتهديدات من نتنظيم القاعدة.

