شيريهان تغازل جمهورها من بروفات مسرحية 'كوكو شانيل'

شيريهان تغازل جمهورها على 'إنستجرام'

شاركت الفنانة شريهان فيديو من تحضيراتها لمسرحية "كوكو شانيل"، على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت شريهان بكامل لياقتها وجمالها وهى تتمرن على إحدى الرقصات، وكتبت: "الموهبة الحقيقية نادرة"

والجدير بالذكر أن بعد غياب نحو 19 عامًا تعود النجمة المصرية شريهان إلى الأضواء بمسرحية "كوكو شانيل"، التي ستعرض عبر منصة "شاهد" حصريًا، ومن إنتاج شركة العدل غروب وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

قصة مسرحية كوكو شانيل

وتتناول المسرحية في قالب استعراضي حياة أيقونة الموضة الفرنسية كوكو شانيل، وكتب السيناريو والحوار والأغاني مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري، وصمم الملابس الاستعراضية اللبناني فؤاد سركيس، الذي اختارته شريهان بنفسها، وتجاوز عدد الفساتين التي صوّرت بها المسرحية مئة فستان، ووصف الباجوري المسرحية بأنها "موسيقية تضاهي في مستواها مسرحيات برودواي".

ويشارك في المسرحية عدد كبير من الفنانين، على رأسهم ياسمين رئيس وإنجي وجدان، إلى جانب الممثلين الشباب بعدد من الورش التمثيلية.

أسباب غياب شيريهان عن الفن

يرجع سبب غياب النجمة الاستعراضية القديرة شيريهان عن الفن لأسباب صحية، فقد عانت في أواخر الثمانينيات، من الإصابة بشلل بسبب تعرضها لحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد اصطدامت سيارتها بسيارة أخرى، ونقلت شريهان على الفور إلى مستشفى في الإسكندرية، ولكن بسبب حالتها الحرجة وإصابتها بكسر في العمود الفقري والحوض سافرت على متن طائرة خاصة إلى باريس.

وبعدما نجت شريهان من الحادث تعرضت لأزمة صحية جديدة، حيث أصيبت عام 2002 بسرطان في الغدد اللعابية، وخضعت لعملية جراحية في باريس، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لإصلاح ما أفسده السرطان في وجهها.

شيريهان أيقونة شهر رمضان

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان التى عرفها جميع الاجيال واشتهرت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل "ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة" عام 1988، و"فوازير حول العالم" عام 1987، و"ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو" عام 1986، و"ألف ليلة وليلة: عروس البحور" عام 1985"، وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان "حاجات ومحتاجات" عام 1994.

