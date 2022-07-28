عاجل.. الإسكان تطرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي برج العرب الجديدة و15 مايو

صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (١٥ م٢: ٦٦ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 33 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٣ م٢: ٣٩ م۲) بالمبنی (۲۱، ۲۲) بسوق التونسي شرق الطريق الدائري بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 29/8/2022.

وأكد رئيسا جهازى المدينتين، أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.

وزارة الاسكان تطرح عدد من الوحدات السكنية داخل مدنتي أكتوبر والقاهرة الجديدة:

بدأت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية في طرح عدد من الوحدات السكنية داخل مشروعات متميزة بمدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بأسعار مميزة وبفترات سداد لمدد طويلة.

ما هى المشروعات التى طرحتها وزارة الاسكان في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ؟

طرحت وزارة الإسكان مؤخرا عددا من المشروعات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل في القاهرة والجيزة وهم مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر ومشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

مساحات الشق السكنية التى طرحتها وزارة الاسكان ؟

طرحت وزارة الاسكان مساحات مختلفة من الشقق داخل مشروع عصفور الجنة ولؤلؤة القاهرة تتنوع بين 76 مترًا، 80 مترًا، و81 مترًا، 137 مترًا.

أولا مشروع عصفور الجنة؟

يقع مشروع "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وتعد مدينة السادس من أكتوبر من أجمل المناطق العمرانية حيث تتوافر بها جميع الخدمات السكانية، كما يجري على ريطها بالعاصمة الأدارية الجديدة عن طريق المونوريل.



نظم سداد ميسرة في مشروع عصفور الجنة:

أما عن طرق سداد شقق مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر، فيمكن للراغبين سداد 10%، من قيمة الوحدة كجدية الحجز، ثم دفع 15% من قيمة الوحدة بعد التخصيص وعند الاستلام يتم دفع 25% دفعة استلام، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة على 5 أو 10 أو 15 عاما، حسب إمكانيا العميل، مع إضافة بند أنه قد توجد زيادة بنسبة 7% في قيمة الوحدة في حالة وجود تحرك للأسعار.

وفي حال السداد الفوري، يتم منح العميل خصم 3% من قيمة الوحدة، ثم يدفع 50% من قيمتها، ويتم سداد الباقي خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص.

ثانيا: مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



طرحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كراسات الشروط الخاصة ببيع 33 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، صباح الاثنين ١٨ يوليو وحتي يوم الخميس ٢٨ يوليو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

ويتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.



وقال اللواء حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح ٣٣ وحدة سكنية للبيع بنظام القرعة في موقع متميز بـ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، مضيفًا أنه تم تحديد سعر المتر بـ 7800جنيه، وجدية حجز 85 ألف جنيه تمثل 10% من قيمة الوحدة، موضحًا أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد حتى ١٠ سنوات، بمساحات " ١٠٩ م٢ - ١٢٤ م٢ - ١٥٢ م٢ "، على أن يتم التسليم في نوفمبر ٢٠٢٢.



تفاصيل وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



وجاء فى كراسة الشروط الخاصة بوحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، مواعيد دفع جدية الحجز والتى ستكون بمقدم 10% من قيمة الوحدة، ودفعة التخصيص فى 1/9/2022 بنسبة 25% من قيمة الوحدة ودفعة التعاقد والاستلام بقيمة 25% من قيمة الوحدة بتاريخ2/2022 1/1.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم تقديم طلبات الحجز لـ الوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو وحتي يوم الخميس الموافق ٢٨ يوليو الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

كيفية التخصيص في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



وأشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٥ أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خصصت أرقام تليفونات للاستعلام وهى: " ٢٢٧٢٤٨٩٨ - ٢٢٧٢٤٨٩٧ ".

ويوجد بالمشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات، خصصت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أرقام تليفونات للاستعلام وهى: ٢٢٧٢٤٨٩٨ – ٢٢٧٢٤٨٩٧.