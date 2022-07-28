تفاصيل القبض على اليوتيوبر المصرية تالا صفوان

تصدرت اليوتيوبر المصرية تالا صفوان محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعض الضجة الكبيرة التي أحدثها خبر القبض عليها من قِبل السلطات السعودية، مما أثار العديد من التساؤلات عن من هي تالا صفوان وأسباب القبض عليها وما هي الاتهامات الموجهة إليها؟

تالا صفوان.. من تكون؟

تالا صفوان هي ناشطة علي مواقع التواصل الاجتماعى (يوتيوبر)، هي فتاه ذات أصول مصرية من مواليد عام 2002 ولدت في مدينة جدة، وهي مقيمة في المملكة السعودية منذ ولادتها، وقد نالت شهرة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي حيث إنه ا تقوم بعرض فيديوهات تروي فيها قصص من وحي خيالها وقصص اخري حقيقية حدثت معها اثناء زيارتها للدول العربية لتكون بذلك انتشار جماهيري واسع حيث يقترب عدد متابعيها عبر حسابها على موقع "يوتيوب" من المليون المشترك.

تالا صفوان والسوشيال ميديا

واشتهرت تالا صفوان بتقديم محتوى تفاعلي جذاب، يحظى بإعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بعض فيديوهاتها على موقع التيك توك تتجاوز الـ6 ملايين مشاهدة.

ويقتصر المحتوى الترفيهي الذي تقدمه تالا صفوان على عدد من الفيديوهات الترفيهية، وتلك المقاطع موجهة إلى فئة الأطفال والمراهقين.

تالا صفوان وليلة القبض عليها

وبدأت قصة القبض على تالا صفوان، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت وهي تستخدم إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى صديقاتها، حيث تعمدت توجيه عبارات تحمل إيحاءات خادشة للحياء، لصديقتها عبر البث المباشر.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلقاء القبض عليها، وذلك بسبب استخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهروها في بث مباشر رفقة إحدى الفتيات، واحالتها إلى النيابة العامة السعودية.

أعلنت النيابة العامة السعودية الثلاثاء تجديد حبس اليوتيوبر تالا صفوان لمدة 5 أيام بتهمة نشر مقاطع وإيحاءات جنسية.

ما هي العقوبة التي تنتظر تالا صفوان؟

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن تالا صفوان، المصرية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، قد تتعرض للسجن أوالغرامة، وقد تصل مدة السجن إلى 5سنوات والغرامة إلى 3ملايين ريال وجاء هذا ضمن عقوبة الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما يتوقع المراقبون صدور قرارا بإغلاق حسابات تالا صفوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والترحيل من المملكة.

وحسب المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، يجوز للقضاء الحكم بإغلاق حسابات مواقع التواصل بشكل مؤقت أو نهائي.

وتدخل الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء ضمن مفهوم التحرش المجرم قانونا، والذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل التقنية الحديثة.