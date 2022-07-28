"لينك شغال".. الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، يواصل الأزهر الشريف استعداداته للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021-2022، حيث سيجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا بالاوائل لتهنئتهم، كما سينيب الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم الخميس لاعلان نسب النجاح.

وترصد بوابة الفجر رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في السطور التالية:

يمكن معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف بالضغط هنـــــا.

2- الضغط على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

3- اختيار نتيجة الثانوية الازهرية 2022 .

4- وضع رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

5- الضغط على استعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

6- ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 فور ظهورها.

وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 اليوم الخميس الموافق الـ28 من يوليو 2022، موعد ظهور نتيجة الشاهدة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، فور اعتمادها.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وأوضح الأزهر الشريف أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ستكون متاحة اليوم في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وذلك بعد اعتمادها من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 اليوم

ومن المقرر أن يعقد الأزهر الشريف في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوائل نتيجة الثانوية الازهرية 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022

ويترقب أبناؤنا الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في قلق وتوتر، حيث تم الإعلان عن ظهورها ظهر اليوم، ما زاد التوتر والقلق وسط دعوات من أولياء الأمور بالتوفيق.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس.. رابط

وشهدت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 زيادة كبيرة وملحوظة في الساعات القليلة الماضية، فور إعلان مشيخة الأزهر الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، وبانتظار مراجعة الدرجات والتدقيق من قبل المسؤولين عن النتيجة، حيث أنه يتم إعادة تصحيح الأوراق للتأكد من صحة الدرجات وإعادة رصدها، وهو ما سيجعل نتيجة الثانوية الازهرية 2022 تظهر الانتهاء من المراجعة ثم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر أحمد الطيب أو من يقوم بالنيابة عنه.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 وأعمال التصحيح

وانطلقت عمليات التصحيح التي تسبق ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 يوم السبت الماضي ويجري حاليا المراجعة والتدقيق، ما يضمن خروج النتيجة بأفضل صورة، وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، فقد وضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أن موعد اعلان النتيجة وظهورها رسميا للطلاب سيتمّ تحديده بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ومن ثم يأتي بعدها مرحلة الاعتماد من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ومكان ظهورها

وأعلنت المشيخة موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 المقرر اليوم في الثانية ظهرا حيث تكون قد انتهت عمليات التصحيح والمراجعة وستعلن برقم الجلوس رسميا ويتم طرح النتيجة الكترونيا ليتمكن الطلاب بكل سهولة من الحصول علي النتيجة بكل سهولة.

طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022

وينتظر ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 قرابة الـ139000 طالب وطالبة والذين ادوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91393 طالبا، والقسم العلمي 46648، شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا، معاهد البعوث الإسلامية 539 طالبا.