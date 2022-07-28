نتيجة الثانوية العامة.. دليل ظهورها وخطوات الحصول عليها

توفر بوابة “الفجر” رابط يسهل على الطلاب عملية البحث لمعرفة نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها في بداية الشهر المقبل، فضلا عن خطوات بسيطة من السهل اتباعها تسهيلا على الطلاب عملية البحث.

نتيجة الثانوية العامة 2022

والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 ليس بالصعوبة التي يتخيلها البعض ولكن أسهل ما يمكن فعله هو الضغط على الرابط المخصص لظهور النتائج، وهناك مواقع تنشر روابط مفبركة يجب توخي الحذر جيدا من هذا الأمر ومنعا للوقوع في فخ المتاجرة بالأخبار التي ليس له فائدة ولا أساس لها من الصحة.

نتيجة الثانوية العامة ودليل ظهورها

ونكشف لكم ما قاله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث أكد نه يبتم إعلانها قريبا أي مطلع الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

ومن جهته قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.

وعن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة تسير بدقة، ووفقا لمصادر مطلعة تبين أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات أوشكت على الانتهاء، كما أن تصحيح مواد الثانوية العامة تتم إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري منع لحدوث خطأ.

وعلى الرغم من هذا سيتم فتح باب التظلمات للتظلم على نتيجة الثانوية العامة في المادة التي يعتقد الطالب أنه من المفترض أن يحصل على درجات أعلى فيها.

وعن المواد التي تم الانتهاء من عمال التصحيح فيها ورصد ومراجعة درجاتها هي المواد غير المضفة للمجموع بجانب مواد اللغة العربية والأجنبية الثانية والجغرافيا والتفاضل والتكامل والجبر

نتيجة الثانوية العامة وكيفية الحصول عليها

ومن جهته، تكشف بوبة الفجر عن خطوت الحصول على نتيجة الثانوية العامة، ضمن الخدمات التي تقدمها لمواطنيها التي تخص الامتحانات والنتائج منها الثانوي العاام والفني الثانوي الزراعي والفندقي والأزهري والتعليم الأساسي والجامعي.

خطوت الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع وزارة التربية والتعليم

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نتيجة الثانوية العامة تظهر فور الضغط على عرض النتيجة

خطوت الحصول على نتيجة الثانوية العامة من موقع بوابة الفجر الإلكترونية

ادخـــــــــــــــل على رابط بوابــــــــــــة الفجـــــــــــــر

اكتــــــــــب رقم الجلــــــــــــوس الخاص بالطالــــــــب

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نتيجة الثانوية العامة تظهر فور اعتمادها رسميــــــــــــا

نتيجة الثانوية العامة وطريقة إعلانها

من المنتظر أن يتم عرض وإعلان نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي، عقب إعلان وظهور نتيجة الأوائل، ويكشف تفاصيلها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يقوم بالاتصال بهم تليفونيًا للتهنئة.

ومن هنا تكون قد وفرت بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها من الطلاب والطالبات الذين ينتظرون نتيجة الثانوية العامة المقرر إعلانها قريبا كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكافة الروابط المخصصة للبحث عنها والإطلاع وتسجيل البيانات لتصلك رسالة نصية بالمجموع الكلي وبالدرجات النهائية وبالتوفيق للجميع في المرحلة الجامعية.