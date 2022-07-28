عاجل.. نتيجة الثانوية الأزهرية الآن برقم الجلوس

يبحث الطلاب والطالبات من أبناء الثانوية الأزهرية عن نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث تظهر الآن برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر لشريف من خلال لموقع الرسمي، وسنوفر لكم الرابط في السطور التالية.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

ينتظر الطلاب إعلن نتيجة الثانوية الأزهرية على أحر من الجمر، أملين من الله عز وجل أن يحصلون على الدرجات النهائية وينتقلون للمرحلة الجامعية ويدخلون أفضل الكليات والجامعات.

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف اليوم الخميس الموافق الـ28 من يوليو 2022، موعد ظهور نتيجة الشاهدة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، فور اعتمادها.

وللحصول على النتيجة برقم الجلوس يمكنكم تباع الخطوت التالية جيدا وهي عبارة عن 6 خطوت وفي النهاية ستحصلون على نتيجة الثنوية لزهرية برقم الجلوس سريعا.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس ((الخطوات))

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف بالضغط هنـــــا.

2- الضغط على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

3- اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

4- وضع رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

5- الضغط على استعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

6- ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ظهرت الآن

ومن جهته، أعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ستكون متاحة اليوم في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ي خلال دقائق بسيطة جدا من الأن

ومن المقرر أن يعتم نتيجة الثانوية الأزهرية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وأسماء الأوائل

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، خلال المؤتمر لذي من المقرر أن يعقد الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

وانطلقت عمليات التصحيح التي تسبق ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية يوم السبت الماضي ويجري حاليا المراجعة والتدقيق، أما موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، فقد وضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أن موعد اعلان النتيجة وظهورها رسميا للطلاب سيكون حالا وخلال دقائق بسيطة جدا من الآن من خلال لمؤتمر الذي سيعقد اليوم.