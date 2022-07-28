أمر غير متوقع.. "فتاة" تخطف بن شرقي من الزمالك

فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن الزمالك خلال الأيام الماضية.

وأشار الغندور في تصريحاته عبر قناة الزمالك إلى أن وجهة بن شرقي القادمة ستكون في الدوري الإماراتي لوجود علاقة عاطفية تربطه بإحدى الفتيات في دبي.

رحيل بن شرقي عن الزمالك

وقال خالد الغندو في تصريحات: « هناك علاقة عاطفية هي السبب وراء رحيل أشرف بن شرقي عن القلعة البيضاء، والفتاة التي يكن لها بمشاعر موجودة في دبي، لذا قد تكون وجهة اللاعب المقبلة هي الدوري الإماراتي».

وأضاف الغندور: « ما يقال حول رحيل اللاعب عن الزمالك بسبب الأمور المالية غير صحيح، الإدارة كانت على استعداد لمنح اللاعب قيمة عقده الذي يحدده».

واختتم الغندور: «الزمالك يتعرض لحرب إعلامية بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي، والغرض إثارة الأزمات ولكن جمهور الزمالك واع، وفيريرا معلم، ومرتضى منصور أستاذ، ولاعبو الفريق يسيرون في طريقهم للفوز بالبطولات».