نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. احصل على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية قبل أي حد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، حسبما أعلنت مشيخة الأزهر الشريف الموعد المقرر اليوم الخميس الموافق الـ28 من يوليو 2022، موعد ظهور نتيجة الشاهدة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، فور اعتمادها.

احصل على نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وأعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ستكون متاحة اليوم في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وذلك بعد اعتمادها من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث يمكن الحصول عليها من خلال رابط البوابة الرسمي.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 اليوم الخميس

ويعقد الأزهر الشريف بعد قليل وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوائل نتيجة الثانوية الازهرية 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022

ويترقب أبناؤنا الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في قلق وتوتر، حيث تم الإعلان عن ظهورها ظهر اليوم، ما زاد التوتر والقلق وسط دعوات من أولياء الأمور بالتوفيق.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 برقم الجلوس.. رابط

وشهدت عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 زيادة كبيرة وملحوظة في الساعات القليلة الماضية، فور إعلان مشيخة الأزهر الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، وبانتظار مراجعة الدرجات والتدقيق من قبل المسؤولين عن النتيجة، حيث أنه يتم إعادة تصحيح الأوراق للتأكد من صحة الدرجات وإعادة رصدها، وهو ما سيجعل نتيجة الثانوية الازهرية 2022 تظهر الانتهاء من المراجعة ثم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر أحمد الطيب أو من يقوم بالنيابة عنه.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 وأعمال التصحيح

وانطلقت عمليات التصحيح التي تسبق ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 يوم السبت الماضي ويجري حاليا المراجعة والتدقيق، ما يضمن خروج النتيجة بأفضل صورة، وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، فقد وضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، أن موعد اعلان النتيجة وظهورها رسميا للطلاب سيتمّ تحديده بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ومن ثم يأتي بعدها مرحلة الاعتماد من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ومكان ظهورها

وأعلنت المشيخة موعد ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 المقرر اليوم في الثانية ظهرا حيث تكون قد انتهت عمليات التصحيح والمراجعة وستعلن برقم الجلوس رسميا ويتم طرح النتيجة الكترونيا ليتمكن الطلاب بكل سهولة من الحصول علي النتيجة بكل سهولة.

طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022

وينتظر ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 قرابة الـ139000 طالب وطالبة والذين ادوا امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الجاري، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91393 طالبا، والقسم العلمي 46648، شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبا، معاهد البعوث الإسلامية 539 طالبا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام

1- الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الشريف بالضغط هنـــــــــــــــا.

2- الضغط على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

3- اختيار نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

4- وضع رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

5- الضغط على استعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022.

6- ظهور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 فور ظهورها.