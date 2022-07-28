التعبئة العامة والاحصاء: تراجع إجمالي متحصلات النقد الأجنبي إلى 126،7 مليار دولار عام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2020/2021.

126 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي:

ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 126،7 مليار دولار عام 2020/2021 مقابل 128،9 مليار دولار عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 % نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 0.5 مليار دولار 2020/2021.

وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 129،5 مليار دولار عام 2020/2021 مقابل 143،2 مليار دولار عام 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 9،6% ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة) لتصل إلى 10،4 مليار دولار عام 2020/2021 مقابل 27،7 مليار دولار عام 2019/2020.

الدول العربية تستحوذ على النسبة الأكبر من مدفوعات النقد الأجنبي:

وتركزت متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2020/2021 من حيث التنوع الجغرافي لتمثل دول جامعة الدول العربية بنسبة 42،4%من أجمالي المتحصلات وبقيمة 53،7 مليار دولار وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية حيث بلغت أجمالي المتحصلات 23،5 مليار دولار بنسبة 43.7%من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة الامارات العربية المتحدة حيث بلغت 13،8 مليار دولار قيمة المتحصلات منها بنسبة 25،7 % من أجمالي متحصلات دول جامعة الدول العربية يلبها دول قارة اوروبا بأجمالي متحصلات 34،0 مليار دولار بنسبة 26،9% من أجمالي المتحصلات.

وتركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2020/2021 من حيث التنوع الجغرافي لتمثل دول القارة الاوروبية حيث بلغت نسبة 38،6% من أجمالي المدفوعات وبقيمة نحو 50،0 مليار دولار وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 11،8مليار دولار يليها المانيا بقيمة 8،0 مليار دولار.

ارتفاع قيمة التعاملات النقدية:

وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا بنسبة ارتفاع 53.0% لتصل إلى 2،1 مليار دولار مقابل 4،1 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل الى0.2 مليار دولار عام 2020/2021، وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) لتصل إلى 43،0 مليار دولار مقابل 75،7 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 43،2 % ويرجع ذلك إلى خروج المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة التعاملات النقدية معها 27.0 مليار دولار خلال العام مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 15،1 مليار دولار عام 2020/2021 مقابل 17،0 مليار دولار في العام السابق.