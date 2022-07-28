نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم أو رقم الجلوس.. رابط جديد

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الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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تصدرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 منذ صباح اليوم، مؤشرات بحث "جوجل"، حيث يريد آلاف من الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وجاء ذلك بعد  إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.

موعد ظهور نتيجة ثالثة ثانوي أزهر

عقد الأزهر الشريف اليوم الخميس 28يوليو 2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. احصل على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية قبل أي حد

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عاجل.. نتيجة الثانوية الأزهرية الآن برقم الجلوس

وقد صرح الأزهر من خلال الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إنه خلاص ساعات سوف يتم الاعلان عن النتيجة بعد اعتمادها ؛حيث قامت مشيخة الأزهر الشريف بإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بعد انتهاء أعمال التصحيح، مما يجعل الطلبة يحرصون على أن يستعلموا عن نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2022.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

يبحث كل الطلاب علي رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 حتي يستطيعوا  التعرف علي نتائج الاختبارات التي قد انتهوا من ادائها في 7 يوليو 2022
و  للتسهيل البحث على  طلابها سيتم الدخول علي الرابط  بوابة الأزهر الإلكترونية 
https://www.azhar.eg/splash.html
وسوف يتم اعلانها عبر الرابط بعد اعتمادها.

نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة 

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لتسهيل البحث علي الطلاب للحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022سوف نقوم بعرض طريقتين لكي نتمكن الحصول علي النتيجة بسهولة  وهي كالتالي: 

1– القيام بالضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية لعام  2022، من هنـــا.https://www.azhar.eg/splash.html
2- يقوم الطالب بالضغط على نتائج الطلبة.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
- على الطالب الضغط على استعلم عن النتيجة.

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