ظهرت دلوقت.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، اعتلت صدارة البحث عبر المحركات المختلفة، كما شغلت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مختلف المنصات، حيث سيتم إعلانها في تمام الثانية ظهر اليوم، وبعدها يمكن من خلا حسابات الأزهر الشريف الرسمية الحصولب عليها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وتنشر بوابة الفجر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، حيث ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري، الإعلان عن النتائج علي بوابة الأزهر، بعد المؤتمر الصحفي المنتظرعقده اليوم الخميس الموافق الـ28 من يوليو 2022، ليتم من خلاله الإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية.

الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلبة الصف الثالث الثانوي الأزهري الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فور إعلانها اليوم في تمام الثانية ظهرا، من خلال بوابة الأزهر الرسمية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلبة الشهادة الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال عدة خطوات، هي:

- تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر هنـــــــــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي للطلاب بالنسبة للطلاب المصريين أو جواز السفر بالنسبة للطلاب غير المصريين

- الضغط على بحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

- ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ومع خالص تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

وانطلق المؤتمر الصحفي الذي لأعلنت عنه مشيخة الأزهر من أجل إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك عقب اعتماد محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضحت المشيخة أنه يمكن للطلاب حضور المؤتمر من المنزل من خلال البث المباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

وتنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبي) ومعهد العلوم الإسلامية، الثانوية والإعدادية البعوث الإسلامية، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 يوم السبت 20 أغسطس، وتكون كالتالي:

الثانوية ومعهد العلوم الإسلامية: يوم 29 اغسطس 2022.

الإعدادية البعوث الاسلامية: يوم 25 اغسطس 2022.

الثانوية البعوث الاسلامية: يوم 28 اغسطس 2022.