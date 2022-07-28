عاجل.. بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أخبار مصر
الشهادة الثانوية
الشهادة الثانوية
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بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف  للإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية.

وظهرت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس والرقم القومي، من هنا.

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عاجل.. ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

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وحصلت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع (٦٢٢) درجة بنسبة (٩٨.٧٣٪؜)، كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع (٦٤٩) درجة بنسبة (٩٩.٨٥٪؜).

وحصلت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع (٦١٧) درجة بنسبة (٩٧.٩٤٪؜)، كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع (٦٢٠) درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

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