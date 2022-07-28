عاجل.. ننشر أسماء الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية "كفيف

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

و ننشر أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية "كفيف":

الطالبة ريم عيسى عبدالقادر البدوي، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات سمنود) على المركز الأول على الجمهورية، بمجموع درجات 617 (97.94%).

الطالب خالد محمد أحمد علي، منطقة بني سويف الأزهرية (معهد ببا) على المركز الثاني بمجموع درجات 608 (96.51%).

الطالب مصطفى محمد عبالعزيز عبدالجواد، منطقة الغربية الأزهرية (معهد المحلة الكبرى) على المركز الثالث بمجموع درجات 588 (93.33%).

الطالب إبراهيم اشرف المتولي عبدالمعين عبده، منطقة الغربية الأزهرية (معهد سنباط) على المركز الرابع بمجموع درجات 581 (92.22%).

الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات ميت عنتر)، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 (91.59%).