عاجل.. ننشر أسماء الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية "كفيف

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إعلان نتيجة الثانوية
إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية
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أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

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ننشر أسماء العشرة الأوائل على القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية

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وكيل الأزهر: عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي (65303) حضر منهم (60024)

و ننشر أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية "كفيف":

الطالبة ريم عيسى عبدالقادر البدوي، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات سمنود) على المركز الأول على الجمهورية، بمجموع درجات 617 (97.94%).
الطالب خالد محمد أحمد علي، منطقة بني سويف الأزهرية (معهد ببا) على المركز الثاني بمجموع درجات 608 (96.51%).
الطالب مصطفى محمد عبالعزيز عبدالجواد، منطقة الغربية الأزهرية (معهد المحلة الكبرى) على المركز الثالث بمجموع درجات 588 (93.33%).
الطالب إبراهيم اشرف المتولي عبدالمعين عبده، منطقة الغربية الأزهرية (معهد سنباط) على المركز الرابع بمجموع درجات 581 (92.22%).
الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات ميت عنتر)، على المركز الخامس بمجموع درجات 577 (91.59%).

الثانوية الأزهرية وكيل الأزهر الشريف نتيجه الثانويه الازهريه شعبة العلوم الاسلامية الثانوية الأزهر ثانوية الازهرية

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