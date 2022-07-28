عاجل.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

ننشر أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي:

أولا: القسم العلمي

الطالبة أسيل رائد جمعة بدران، منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات غزة) على المركز الأول بمجموعد درجات 618 (95.08%).

الطالبة رواء أسعد سعدي صيام، منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات) على المركز الثاني بمجموع درجات 616 (94.77%).

الطالب كريم محمد عوني أبوزيد، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الثالث بمجموع درجات 615 (94.62%).

الطالب حمزة جميل محمد نصر الله، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الرابع بمجموع درجات 605 (93.08).

الطالب عدي رامي صقر الحرازين، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الخامس بمجموع درجات 603 (92.77).

ثانيا: القسم الأدبي

الطالب محمد بدر الدين حمدان الفيومي، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الأول بمجموعد درجات 566 (95.93%).

الطالب أيمن محمد أحمد الأسطل، منطقة غزة الأزهرية (معهد خان يونس) على المركز الثاني بمجموع درجات 547 (92.71%).

الطالب محمد رمضان حسن أسدودي، منطقة غزة الأزهرية (معهد غزة) على المركز الثالث بمجموع درجات 544 (92.2%).

الطالب نادي أحمد محمد شعبان، منطقة غزة الأزهرية (معهد شمال غزة) على المركز الرابع بمجموع درجات 542 (91.86).

الطالبة ليلى نائل محمد أبوجاسر منطقة غزة الأزهرية (معهد فتيات شمال غزة) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 542 (91.86).