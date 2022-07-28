الزراعة: إعطاء 2 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و83 ألف و856 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 564 ألف و426 رأس أبقار، 279 ألف و998 رأس جاموس، 206 ألف و505 رأس أغنام، 32 ألف و927 رأس ماعز" حتى 27 يوليو الجاري.



وتحصين 960 ألف و746 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 475 ألف و81 رأس أبقار، 271 ألف و70 رأس جاموس، 181 ألف و354 رأس أغنام، 32 الف و17 رأس ماعز، 1224 راس جمال " حتى 27 يوليو الجاري أيضا.



وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

إطلاق الحملة الثانية للتطعيم:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنطلاق أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية يوم الخميس 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وناشد وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية

وأوضح إنه تم تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين. بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأضاف "محمود" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأيضا تعريف المربين بأهمية التامين على مواشيهم وكذلك تم التأكيد على اللجان بالقيام بترقيم الحيوانات وتسجيل ميعاد تلقى جرعات التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان حتى يتسنى لهذه اللجان تحديد ميعاد الجرعات التنشيطية من اللقاح مستقبلا.



تطلق وزارة الزراعة إطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية الخميس المقبل، ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها في المحافظات بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية معلنًا اطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب بجميع محافظات الجمهورية لتغطي الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية كل المحافظات.



وقال القصير إن الثروة الحيوانية تمثل مصدر كبير لدخل المربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم لذلك فإنه يجب متابعتها وتكثيف التواصل معهم وأيضا التوسع فى عمليات الرصد والتوعية وتكثيف الارشاد من خلال الادارات وفى الجمعيات الزراعية والاهتمام بالترقيم ونشر ثقافه التأمين على المواشي وتوضيح فوائده بتعويض المربين في حالة إصابة مواشيهم بالأمراض

واضاف "القصير" أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية بعموم محافظات الجمهورية اعتبارًا من بعد غد الخميس الموافق 14/7/2022.



وأكد أن الحملة تأتى ضمن جهود الوزارة - متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية في البلاد.



وتقوم لجان الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالتعاون إدارات المحليات بالمحافظات ذلك مع استعدادها لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.



وأشار إلى أهمية تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية في هذا التوقيت عقب عيد الأضحى المبارك، لما شهدته البلاد من كثافة في حركة الحيوانات عبر المحافظات، الأمر الذي يستدعى تنفيذ إجراءات احتوائية لمرض الحمى القلاعية - الذي يعتبر من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة والانتشار والتي تؤثر على الإنتاج الحيوانى – وذلك من خلال تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه أيضًا سيتم تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة استكمالًا لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.



كما أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بعموم الجمهورية على أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أعمال الحملة في موعدها المحدد، من خلال لجان الأطباء البيطريين باستخدام اللقاحات المنتجة على أعلى مستوى من الكفاءة والأمان، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربيين للتعريف بموعد بدء الحملة والتوعية بأهميتها فضلًا عن أعمال ترقيم الحيوانات الجديدة لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

هذا، وتناشد الزراعة السادة المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.