نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. ننشر رابط الاستعلام ورسوم التظلمات

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نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2022
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أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022.

وشمل إعلان النتيجة الأقسام العلمية المختلفة (الأدبي - العلمي - العلوم الإسلامية - معاهد فلسطين الأزهرية).

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن لطلاب شهادة الثانوية العامة الأزهرية الحصول على النتيجة عبر إدخال الرقم القومي، من خلال الرابط التالي: من هنا
 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

اعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح عامة 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، لتكون نتيجة القسمين معًا 57.31%.

وبلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح 97.2%.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ 65303، حضر منهم 60024، نجح منهم 30595، بنسبة نجاح 50.97، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان 42140 طالبا، حضر منهم 33817 طالبا، نجح منهم 23181 طالبا، بنسبة نجاح 68.55%.

 

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رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الفجر

وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 107443 طالبًا وطالبة، حضر منهم 93841، نجح منهم 53776، بنسبة نجاح عامة للقسمين 57.31%، وسيدخل امتحانات الدور الثاني 28664 طالبًا وطالبة.

أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 143 طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم 139 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 97.2%.

تظلمات الثانوية الأزهرية

قرر الأزهر الشريف فتح باب الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية يوم الإثنين الأول من أغسطس وحتى نهاية الشهر على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وحدد الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، رسوم الطعن على كل مادة والبالغة 100 جنيه للمادة الواحدة.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى مكالمات هاتفية أمس للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للتهنئة بتفوقهم.

وأعرب الطيب، للطلاب، عن تقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق.

وطالب الطيب أوائل الثانوية الأزهرية بحمل لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها.

وأكد شيخ الأزهر ضرورة مواصلة التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا.

إعلان الثانوية الأزهرية نتيجه الثانويه الازهريه رسوم التظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2022

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رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الفجر

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