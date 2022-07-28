نتيجة الثانوية العامة 2022.. "التعليم" تتيح الرابط الرسمي أمام الطلبة والطالبات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنا، كما يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الاسم عبر بوابة الفجر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر

توفر بوابة الفجر لطلاب الثانوية العامة رابطا سهلا ومفعلا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك فور اعتمادها من الوزارة مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم

يمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية بشكل مسبق للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، عبر اتباع الخطوات التالية:



- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الفجر.. من هنا

- كتابة البيانات التالية: (الاسم، ورقم الجلوس، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل).

- الضغط على أيقونة "سجل الآن".

- تظهر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات.

- إذا كان الطالب ناجحا سيدخل الكلية من خلال التنسيق المتاح.

- في حالة كان رسوب الطالب يستعد لامتحانات الدور الثاني المقرر عقدها في 20 أغسطس المقبل.

- الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الفجر يتم عقب اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022



أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون بنهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ونفى وزير التربية والتعليم ما تردد بشأن ما يثار من معلومات مغلوطة حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه لا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، وأن كل من يدعي معرفة المواعيد فهو يروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية.

وقال شوقي، ردا على فيديوهات متداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني: هذه الصور والفيديوهات من فيديو نشرته الوزارة العام الماضي للتوضيح، ولا علاقة لها بالتصحيح، ويحدث هذا كل عام للأسف ويقع الكثيرون في هذا الفخ.

كما أشار إلى أن الفيديوهات فيها أرقام وأكواد تم تغييرها بالكامل، مشددا على أن أعمال التصحيح الإلكتروني تتم بشكل مؤمن بالكامل.

وطالب طارق شوقي، بضرورة الحذر من جماعات النصب والاحتيال، مؤكدا أولياء الأمور: لا أحد يستطيع تغيير الدرجات.