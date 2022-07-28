مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر بث مباشر الزمالك اليوم 28/07/2022 الدوري المصري

يلا شوت الجديد الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم اون لاين تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم التي تنطلق في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة الدولي في مواجهة فنية خاصة بين جوسفالدو فيريرا وعلي ماهر في ظل رغبة كل منهما عن تحقيق الفوز في ظل الصراع الشرس للفريق الأبيض الذي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري ويحاول تكرار سيناريو الكبار الذي حدث أمس بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة بهدف نظيف وانتصار نادي بيراميدز على البنك الأهلي بذات النتيجة لذلك أصبحت هذه الموقعة فارقة لدى جماهير القلعة البيضاء من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد بالمركز الأول بفارق 4 نقاط من جديد عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد أن وصل الزمالك إلى 60 نقطة في الصدارة بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وهو صراع شرس بين الأندية الثلاثة على لقب الدوري المصري بينما فيوتشر في المركز الرابع من المسابقة المحلية برصيد 42 نقطة.





مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر





رابط مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر مباشر ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز السادس على التوالي خلال مواجهة فيوتشر، بعد الانتصار على البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة في آخر 5 مباريات من الدوري المصري بعد تألق أحمد سيد زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري وذلك رغم رحيل أشرف بن شرقي نجم منتخب المغرب.







بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر





يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر اون لاين ويفتقد الزمالك أمام فيوتشر لخدمات الإيفواري رزاق سيسيه لهروبه من الزمالك وأشرف بن شرقي لرحيله بالاتفاق مع مجلس الإدارة ويوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر للإصابة فيما يعول علي ماهر على وجوده في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من خلال 26 مباراة، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة وخسر 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات.







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يلا شوت حصري الزمالك بث مباشر ويتسلح نادي فيوتشر بمسيرته المميزة في الدوري المصري بعد الفوز على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية ومن أهم نجومه أحمد رفعت الجناح المميز وناصر ماهر في صناعة اللعب وأحمد عاطف في خط الهجوم وعمر كمال عبد الواحد المنتظر أن يكونوا أهم الأوراق الرابحة لعلي ماهر الذي يحاول الفوز على الزمالك بأي طريقة خاصة أنه من أبناء النادي الأهلي السابقين ويرغب في الاستمرار داخل المربع الذهبي بأي وسيلة لا سيما أنه في الجولة قبل الماضية خسر من الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.





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