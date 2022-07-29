أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-7-2022

هدأت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في الصاغة:

أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 997 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 1138 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 زاد إلى 845 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب ارتفع إلى 8 الالاف جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب مكاسبها الخميس 28 يوليو تموز بعدما بدت تصريحات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.44 دولار للأونصة بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1736.70 دولار للأونصة.

هذا ورفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول إن رفع آخر "كبير على نحو غير معتاد" للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر أيلول، لكن القرار سيتحدد وفقًا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6% مساء وحوم قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرًا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.20 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 890 دولارًا للأونصة. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 2042.51 دولار للأونصة.

كشف المجلس العالمي للذهب انخفاض الطلب على المعدن الأصفر خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 8٪ على أساس سنوي عند 948 طنًا.

وأشار المجلس خلال تقرير له إلى أن على الرغم من انخفاض الطلب على المعدن الأصفر خلال الربع الثاني، إلا أن ارتفع الطلب رفع الطلب خلال النصف الأول إلى 2189 طنًا، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي بفضل النمو القوي الذي حدث في الربع الأول.

وبلغ متوسط سعر الذهب 1،871 دولارًا أمريكيًا للأونصة في الربع الثاني أعلى بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي.

سعر مصنعية الذهب:



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.

وأشار رئيس الشعبة ايهاب واصف، إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.



وأشار" واصف" إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيه، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.

وأكد " واصف"، أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.