أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29-7-2022 في سوق العبور

عادت أسعار الأسماك للهدوء والاستقرار بعد ارتفاعها عقب عيد الأضحى وبداية موسم المصايف، ليسجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 27 إلى 35 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر 24 إلى 26 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 75 إلى 105 جنيهات.



أسعار الأسماك اليوم



وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.



وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

الثروة السمكية في مصر:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشددًا على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كمًا ونوعًا.

كشف أحمد الشراكي، خبير الاستزراع السمكي، أن منظومة نقل ذريعة الأسماك بعد الحصول على تصريح من المحافظة، تحتاج لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لدعم خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ بها 1000 مفرخ سمكي ينتج ذريعة أسماك البلطى النيلى الأبيض والأحمر، وهى توفر 80 % من احتياجات مزارع أسماك البلطى فى مصر، بالرغم أن منها 900 مفرخ غير مرخص.



وأوضح خبير الاستزراع السمكي، أن الدولة تهدف لزيادة إنتاج ذريعة الأسماك إلى 3 مليون طن سنويا، ولكن هناك صعوبات كثيرة تواجه عمل المفارخ السمكية منها حظر نقل ذريعة الأسماك إلا بعد الحصول على تصريح من المحافظة ومعمول بهاذا القرار منذ عام 2016، بجانب عدم وجود تراخيص للمفرخات مع إنشاء جهاز حماية البحيرات مما يعنى حظر نقل الذريعة ومصادرتها بغرامات تصل لـ20 الف جنيه.

وكشف الدكتور صلاح عبد الستار حجاج، خبير انشاء المزارع السمكية، أن إنشاء مزارع الأسماك التكاملية بالصحراء تزيد إنتاج الأسماك، وتحقق أعلى استفادة من المياه، وتقلل استخدام الأسمدة فى زراعة النباتات ولها شروط بنائية خاصة.

وأضاف الدكتور صلاح عبد الستار حجاج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء اليوم السبت، أن الزراعة التكاملية تعنى الاستفادة من مياه المزارع السمكية فى الزراعات النباتية، لزيادة الإنتاج وتقليل نسب استهلاك المياه والتسميد.



ولفت خبير انشاء المزارع السمكية، إلى أن المزارع السمكية التى تعمل بهذا النظام لها شروط خاصة، منها أن تكون الأحواض خرسانية أو مبطنة ومغطاه بالصوب للحفاظ على درجة حرارة المياه ما يعنى سهولة تربية الأسماك صيفا وشتاء، بجانب تقليل عمليات البخر والحفظ على جودة المياه، وهو الأمر الذى يتيح زراعة 30 كيلو فى المتر الواحد، وكل 100 فدان يمكنهم استغلال مياه المزارع السمكية لمساحة فدان، لأن الأسماك لا تستهلك المياه بل تعيش فيها.

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للاستزراع في بحر أبو الأخضر بمحافظة الشرقية.



وشملت هذه المرحلة إطلاق 500 ألف زريعة ببحر أبو الأخضر ناحية فاقوس و500 ألف أخرى ناحية الزقازيق، فضلًا عن إطلاق مليون زريعة الإسبوع الماضي ببحر مويس ليصل الإجمالي إلى 2 مليون زريعة أسماك بلطي ومبروك تم استرزاعها بنطاق المحافظة.

يذكر أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ ( 190000 طن ) تقريبًا وتعتبر المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج من الاستزراع السمكي.