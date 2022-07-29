أسعار السلع التموينية بعد إضافة 100 جنيه لبطاقات الدعم التمويني

أعلنت الحكومة عن إضافة 100 جنيه على البطاقات التموينية لكل إسرة وجاء ذلك ضمن مجموعة من الحزم الإستثنائية لدعم ومساندة الأسر المصرية، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تقديم مجموعة من الحزم الاستثنائية ودعم ما يقرب من 9.1 مليون أسرة بإضافة 100 جنيهًا على البطاقات التموينية لهم لمدة 6 أشهر.

وأضاف "مدبولي" مساء أمس الخميس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يصل إلى 234 مليون مواطن تم اختيار 9.1 من هذه البطاقات لتقديم حزم استثنائية لهم من السلع بناء على معايير واضحة.

وتابع "هذه الحزم الاستثنائية سوف تكلف الدولة مليار جنيه شهريًا وتم تحديدهم بناء من معايير وبعض البيانات الدقيقة التي قامت الدولة بتدقيقها مع هيئة الرقابة الإدارية لمن يحصل على معاش تكافل وكرامة أو ضمان اجتماعي أو الذي دخله أقل من الحد الأدنى بالإضافة إلى عدد من الأرامل والمطلقات وكبار السن".

واستطرد "بعض البيانات الدقيقة التي قامت الدولة بجمعها مكنتها من اختيار 9.1 مليار أسرة سيتم توجيه هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر بما يوازي 36.5 مليون مواطن مصري".

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح 100 جنيه إضافية لكل أسرة على بطاقة التموين وذلك لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة حزمة حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا وأصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه والمرتبات أقل من 2700 جنيه.



و أكد المصيلحي، على أن البطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة سوف تحصل على 100 جنيه إضافية، والبطاقة التي تضم اسرتين 200 جنيه والبطاقة التي تضم 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه.



و أضاف المصيلحي، أن إجمالي ما سيتم إضافته على البطاقات التموينية سيكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط وهي الفترة المحددة للمساعدات.

ولفت وزير التموين إلى أن المبالغ التي سيتم إضافتها على البطاقات التموينية سيتم شراء سلع تموينية لمدة 6 أشهر وليس سحب المبالغ.

وأشار وزير التموين، إلى أن عدد الأسر في تكافل وكرامة والتي تم ضمها هي فئات هامة مثل المرأة المعيلة والأطفال الذين ليس لديه دخل بعدد 500 الف أسرة، بمتوسط 500 جنيه شهريًا طوال السنة.

وتابع وزير التموين: تكلفة الخبز كانت تبلغ 60 قرشا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفعت حاليا إلى 75 قرشا، والدولة تحملت زيادة التكلفة بعد ارتفاع أسعار السولار التي تصل إلى مليون جنيه يوميا، لافتا إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 80 مليار رغيف خبز سنويا.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2022:



سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 للكيلو

زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 10 جنيهات

مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

عدس مجروش 500 جرام بسعر 11جنيها

فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه

مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيها

شای ناعم 40 جرام بسعر 3.5 جنيهات

صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها

لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها

خل 5% 900 مللی بسعر 4.25 قرش

كیس ملح طعام 300 جرام جنيه واحد

بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام 2 جنيه

بسكويت يويوز سادة جنيه واحد

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات

مسحوق اتوماتيك 800 جرام بسعر 17.50 جنيها

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيها

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125جرام بسعر 5.5 جنيه

كیس سايل غسيل أواني 80 جرام بسعر 2 جنيه