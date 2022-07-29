حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-7-2022 في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق الـ29 من يوليو 2022، في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد حرارة ورطوبة على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

ولفتت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا

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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة ودرجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 36 درجة 38 والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة الصغرى 27 درجة.

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