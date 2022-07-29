ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-7-2022

سعر الذهب اليوم الجمعة | شهدت أسعار الذهب المحلية في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة ارتفاعًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 29-7-2022؛ حيث سجّل عيار 21 قيراط الآن 998 جنيه للجرام.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة دون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 قيراط 1140.5 جنيه للبيع و1134.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22 قيراط 1045.5 جنيه للبيع و1040.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 قيراط 998 جنيه للبيع و993 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18 قيراط 855.5 جنيه للبيع و851.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14 قيراط 665.25 جنيه للبيع و662 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12 قيراط 570.25 جنيه للبيع و567.5 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9 قيراط 427.75 جنيه للبيع و425.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 7984 جنيه للبيع و8660 جنيه للشراء

سعر الأونصة بيع 1756 $ للبيع و1755 $ للشراء