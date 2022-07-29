عاجل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة العاشر من رمضان 7 أغسطس

الاقتصاد
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، وحتى يوم الثلاثاءالموافق 3/1/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22 – 23 – 24 - 35 - 36 )، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنَّ على الحاجزين التوجه إلى الإدارات المختصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان في المواعيد المقررة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية والمستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

 

مواعيد تسليم قطع أراضى الإسكان الإجتماعي


أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 22 المجاورة 1 من 1: 50، يوم الأحد 7/8/2022، والقطع من  51: 100، يوم الإثنين 8/8/2022، والقطع من 101:150 يوم الثلاثاء 9/8/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 9/8/2022، والقطع من 201: 250، يوم الخميس 11/8/2022، والقطع من 251: 300، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 301: 350، يوم الإثنين 15/8/2022، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 16/8/2022، والقطع من 401: 450، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من  451: 500، يوم الخميس 18/8/2022، والقطع من 501: 550، يوم الأحد 21/8/2022، والقطع من 551: 593، يوم الإثنين 22/8/2022.


وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالحي 22 مجاورة 4 من 1: 50، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 51: 100، يوم الأربعاء 24/8/2022، والقطع من 101: 150، يوم الخميس 25/8/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأحد 28/8/2022، والقطع من 201: 250، يوم الإثنين 29/8/2022، والقطع من 251: 300، يوم الثلاثاء30/8/2022، والقطع من 301: 350، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 351: 400، يوم الخميس 1/9/2022، والقطع من 401: 450، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 451: 500، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 501: 550، يوم الثلاثاء 6/9/2022، والقطع من 551: 626، يوم الأربعاء 7/9/2022، وتخصيص يوم الخميس 8/9/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام بالحي الـ22.


وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 23 مجاورة 1 من 1: 50، يوم الأحد 11/9/2022، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 12/9/2022، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 13/9/ 2022، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 14/9/2022، والقطع من 201: 250، يوم الخميس 15/9/2022، والقطع من 251: 300، يوم الأحد 18/9/2022، والقطع من 301: 350، يوم الإثنين 19/9/2022، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 20/9/2022، والقطع من 401: 436، يوم الأربعاء 21/9/2022.


وأضاف، أنه سيتم تسليم القطع بالحي 23 مجاورة 3، من 1: 50، يوم الخميس 22/9/2022، والقطع من 51: 100، يوم الأحد 25/9/2022، والقطع من 101: 150، يوم الإثنين 26/9/2022، والقطع من 151: 200، يوم الثلاثاء 27/9/2022، والقطع من 201: 250، يوم الأربعاء 28/9/2022، والقطع من 251: 300، يوم الخميس 29/9/2022، والقطع من 301: 350، يوم الأحد 2/10/2022، والقطع من 351: 400، يوم الإثنين 3/10/2022، والقطع من 401: 450، يوم الثلاثاء 4/10/2022، والقطع من 451: 500، يوم الأربعاء 5/10/2022، والقطع من 501: 560، يوم الخميس 6/10/2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالحي 24 مجاورة 2، من 1: 50، يوم الإثنين 10/10/2022، والقطع من 51: 100، يوم الثلاثاء 11/10/2022، والقطع من 101: 150، يوم الأربعاء 12/10/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأحد 16/10/2022،  والقطع من 201: 250، يوم الإثنين 17/10/2022، والقطع من 251: 300، يوم الثلاثاء 18/10/2022، والقطع من 301: 350، يوم الأربعاء 19/10/2022، والقطع من 351: 400، يوم الخميس 20/10/2022، والقطع من 401: 450، يوم الأحد 23/10/2022، والقطع من 451: 500، يوم الإثنين 24/10/2022، والقطع من 501: 550، يوم الثلاثاء 25/10/2022، والقطع من 551: 891، يوم الأربعاء 26/10/2022.


وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 24 مجاورة 4، من 1: 50، يوم الخميس 27/10/2022، والقطع من 51: 100، يوم الأحد 30/10/2022، والقطع من 101: 150، يوم الإثنين 31/10/2022، والقطع من 151: 200، يوم الثلاثاء 1/11/2022، والقطع من 201: 250، يوم الأربعاء 2/11/2022، والقطع من 251: 300، يوم الخميس 3/11/2022، والقطع من 301: 350، يوم الأحد 6/11/2022، والقطع من 351: 400، يوم الإثنين 7/11/2022، والقطع من 401: 450، يوم الثلاثاء 8/11/2022، والقطع من 451: 500، يوم الأربعاء 9/11/2022، والقطع من 501: 550، يوم الخميس 10/11/2022، والقطع من 551: 604، يوم الأحد 13/11/2022، وتخصيص يوم الإثنين 14/11/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام بالحيين 23، 24.
وأضاف: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 35 مجاورة 3، من 1: 50، يوم الثلاثاء 15/11/2022، والقطع من 51: 100، يوم الأربعاء 16/11/2022، والقطع من 101: 150، يوم الخميس 17/11/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأحد 20/11/2022، والقطع من 201: 277، يوم الإثنين 21/11/2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالحي 35 المجاورة 4، من 1: 50، يوم الثلاثاء 22/11/2022،  والقطع من 51: 100، يوم الأربعاء 23/11/2022، والقطع من 101: 150، يوم الخميس 24/11/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأحد 27/11/2022، والقطع من 201: 250، يوم الإثنين 28/11/2022، والقطع من 251: 308، يوم الثلاثاء 29/11/2022، والقطع بالمجاورة 5 بذات الحي من 1: 51، يوم الأربعاء 30/11/2022، والقطع من 51: 100، يوم الخميس 1/12/2022، والقطع من 101: 150، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 151: 200، يوم الإثنين 5/12/2022، والقطع من 201: 250، يوم الثلاثاء 6/12/2022، والقطع من 251: 310، يوم الأربعاء 7/12/2022.


وأعلن عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ36 مجاورة 5، من 1: 50، يوم الخميس 8/12/2022، والقطع من 51: 100، يوم الأحد 11/12/2022، والقطع من 101: 150، يوم الإثنين 12/12/2022، والقطع من 151: 200، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 201: 250، يوم الأربعاء 14/12/2022، والقطع من 251: 310، يوم الخميس 15/12/2022، وقطع الأراضي بذات الحي المجاورة 6 من 1: 50، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 19/12/2022، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201: 272، يوم الخميس 22/12/2022.
ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الـ37 المجاورة 3 من 1:  44، يوم الأحد 25/12/2022، وبالمجاورة 4، من 1: 80، يوم الإثنين 26/12/2022، وبالمجاورة 6، من 1: 28، يوم الثلاثاء 27/12/2022، وبالمجاورة 6، من 1: 6، يوم الأربعاء 28/12/2022، وتخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022: الثلاثاء 3/1/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام بالأحياء 35 و36 و37.
 

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