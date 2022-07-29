شريهان تظهر بكامل رشاقتها في كواليس مسرحية "كوكو شانيل"

تصدرت الفنانة الاستعراضية شريهان اليوم الجمعة الموافق الـ29 من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نشرت فيديو أظهر رشاقتها الكبيرة، على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فيديو شريهان الجديد

وشاركت النجمة شريهان مقطع فيديو مصور ظهرت فيه بكامل رشاقتها وأناقتها وهي داخل كواليس مسرحية "كوكو شانيل" حيث تستعد للعرض،لينال الفيديو إشادات كبيرة من الجمهور العاشق والمحب للنجمة الكبيرة شريهان.

آخر ظهور للنجمة شريهان

وأعرب الجمهور المتابع للفنانة الكبيرة شريهان عن انبهاره وإعجابه الشديد بالإطلالة التي أطلت بها على جمهورها، حيث ظهرت رشاقتها وتمتعها بقدر كبير من اللياقة البدنية، حيث ظهرت أصغر من عمرها الحقيق بعشرات السنين.

أداء شريهان في الفيديو المنشور مؤخرا

ونال أداء شريهان إعجاب الجمهور، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية والمحفزة لها رغم تقدمها الكبير في العمر، إلا أنها لاتزال تحافظ على لياقتها، بشكل تحسد عليه، وخاصة في هذا العمر.

عودة النجمة الاستعراضية الكبيرة شريهان

وعادت النجمة شريهان للظهور مجددا بعد غياب كبير، وذلك من خلال إعلان إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، لتفجئ الجمهور بأدائها ولياقتها، في الإعلان الذي تناول ما عانته في سنوات حياتها قبل أن تعود مجددا.

تفاصيل مسرحية شريهان الجديدة كوكو شانيل

وشاركت شريهان فور عودتها في مسرحية "كوكو شانيل" التي ألفها مدحت العدل وأخرجها هادي الباجوري وشارك فى بطولتها آسر ياسين، وهانى عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، ومجموعة من ألمع النجوم.

عرض مسرحية شريهان الجديدة كوكو شانيل

وعرضت مسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل" في عام 2021 عبر إحدى المنصات الرقمية التي نالت حقوق البث الحصري، لتعود إلى المسرح بعد غياب لسنوات طويلة منذ آخر الأعمال.

إعلان شريهان

يُذكر أن النجمة شريهان قد تصدرت اهتمام الجمهور فور عودتها بعد غياب استمر لـ19 عاما ومع ظهورها الأول على الشاشات، خطفت شريهان الأضواء فور إطلاق إعلانها مع إحدى شركات المحمول، لتتحول إلى حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي.