أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 29-7-2022

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه مع تعطل العمل بالبنوك، مع ترقب تحرك سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع المقبل بعد قرار الفيدرالي برفع اسعار الفائدة 75 نقطة اساس، ليبلغ في متوسط تعاملات البنك المركزي 18.88 جنيه للشراء و18.98 جيه للبيع.



أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم:

سجل اليوم سعر العملة في بنك “المصري الخليجي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “ميد بنك MIDBANK” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “مصرف أبوظبي الإسلامي” سعر الشراء ” 18.94 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي الكويتي (بيريوس)” سعر الشراء ” 18.92 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “العقاري المصري العربي” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الإسكندرية” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التعمير والإسكان” سعر الشراء ” 18.9 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.96 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “CIB” سعر الشراء ” 18.91 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “كريدي أجريكول” سعر الشراء ” 18.9جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف المتحد” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في بنك “الأهلي المصري” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “مصر” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الأهلي اليوناني” سعر الشراء ” 18.89 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.95 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المركزي المصري” سعر الشراء ” 18.8803 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.9884 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “HSBC” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “التنمية الصناعية IDB” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “قناة السويس” سعر الشراء ” 18.87 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “بلوم” سعر الشراء ” 18.87 جنيه” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه“.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المشرق” سعر الشراء ” 18.91 جنيه ” مقابل سعر البيع”18.97 جنيه “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “العربي الأفريقي الدولي” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “SAIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “المصرف العربي الدولي AIB” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “الكويت الوطني NBK” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “أبوظبي الأول” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



سجل اليوم سعر العملة في البنك “البركة مصر” سعر الشراء ” 18.87 ج.م ” مقابل سعر البيع”18.97 ج.م “.



الفيدرالي الامريكي يرفع الفائدة 75 نقطة اساس:

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.