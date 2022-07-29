خطوة مفاجئة من الأهلي في صفقة بن شرقي

الفجر الرياضي
بن شرقي
بن شرقي
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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارًا جديدًا في صفقة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق لضمه خلال الفترة الصيفية.


- الأهلي يتجه للتعاقد مع بن شرقي

وتحاول إدارة لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من عودة المفاوضات مجددا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الغريم التقليدي نادي الزمالك، والذي رحل في الفترة الأخيرة.


وكانت المفاوضات قد توقفت منذ وقت قصير بين مسؤولو القلعة الحمراء واللاعب، بسبب رفض الكابتن محمود الخطيب، التعاقد مع أي لاعب من الخصم.

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- شركة الأهلي تحاول تمويل صفقة بن شرقي

وعرض أحد أعضاء شركة الأهلي لكرة القدم، تقديم تمويلا ماليا في صفقة النجم المغربي، لإنجاح المفاوضات في الفترة القادمة، خاصة وأن اللاعب يملك عروض خليجية ضخمة.


وحاولت إدارة فريق نادي الزمالك، استمالة اللاعب بكل الطرق للموافقة على التوقيع على عقد تجديد تعاقده رفقة الفارس الأبيض، الا أن اللعب رفض كل المحاولات.
 

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