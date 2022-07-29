مايان السيد مطلوبة على جوجل بعد حديثها عن "الطموح"

تصدرت الفنانة مايان السيد اليوم الجمعة الموافق الـ29 من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت مؤخرا في إحدى البرامج، التي كشفت عن أمنياتها المستقبلية وطموحها.

مايان السيد مطلوبة

وقالت مايان السيد إن لديها طموح كبير جدا، مضيفةً: "نفسى أصل للعالمية عبر النجاح الفني الكبير داخل مصر ومنه أوصل للعالمية، مضيفة حاليا أعمل فيلم لكن المنتجين طلبوا منى أنى لا اتحدث عنه".

مايان السيد

ظهور مايان السيد

وحلت النجمة الشابة مايان السيد ضيفة على برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية دى إم سى، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية، ومسلسلها "إلا أنا" الذي تجسد فيه شخصية خديجة.

مايان السيد ودور خديجة

وقامت مايان السيد بتأدية دور خديجة الشابة التي تعاني من التوحد، كيث قالت: "بعد انتهاء المسلسل فضلت 4 شهور داخل الشخصية مأثرة عليا، لأنى كنت داخل شخصية خديجة جدا، وفضلت فترة مش بتعامل مع الناس ودون ما أنظر إلى عيون الناس وسافرت أكتر من دولة للخروج من الحالة دى".

مايان السيد

مايان السيد والجرأة

وأوضحت مايان السيد أن التمثيل جعلها أكثر جرأة من قبل التمثيل حيث أنها كانت في السابق خجولة جدا لكن بعد الدخول إلى التمثيل انكسرت هذه الحالة، مشيرةً إلى أنها تغيبت عن الدراما الرمضانية بسبب انشغالها بالدراسة.

مايان السيد تحب الأفلام

ولفتت مايان السيد إلى أنها تحب الأفلام القديمة جدا والكوميدية مبديةً عشقها الذهاب إلى السينما بمفردها للتركيز في المشاهد، مؤكدة أن رؤيتها للمشاهد حاليا اختلفت عن رؤيتها قبل دخولها عالم الفن.