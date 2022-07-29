4 مليون طن زيادة في صادرات مصر الزراعية خلال 2022

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.



وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.



"القصير" وجه الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وايضا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.



وكان وزير الزراعة قد تلقى من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022 حيث بلغت نحو 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.



وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.



حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و403 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 الف و460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 32 الف و902 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 21 الف و 185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.



تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 2.156 مليار دولار خلال الفترة (سبتمبر - مايو) من الموسم التصديري (2021 - 2022) مقابل 1.972 مليار دولار خلال الفترة ذاتها لموسم (2020 - 2021) بارتفاع.

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تقريره الشهري تراجع الكميات المصدرة بشكل طفيف بنسبة 2.6% خلال 9 أشهر من الموسم التصديري الحالي (2021 - 2022) لتسجل 3.549 مليون طن مقابل 3.645 مليون طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.

وأضاف أن الدول العربية استحوذت على 37% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 9 أشهر من موسم (2021 - 2022) بنحو 797 مليون دولار، وكذلك بنسبة 42% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.487 مليون طن.

وأشار إلى أن الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة بلغت نحو 918 ألف طن بقيمة 541 مليون دولار مستحوذة على 25% من إجمالي قيمة الصادرات و26% من الكميات.

ولفت إلى أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 479 مليون دولار من خلال تصدير 656 ألف طن مستحوذة على 18% من إجمالي الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات.

وتابع أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا بلغت نحو 280 مليون دولار خلال الفترة من (سبتمبر 2021 - مايو 2022) من خلال تصدير 417 ألف طن، كما صدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 26 مليون دولار من خلال 42 ألف طن، ولدول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا نحو 29 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار.

وكشف أنه تم تصدير 1.518 مليون طن موالح خلال الفترة السابق ذكرها بقيمة 759 مليون دولار لتستحوذ صادرات الموالح على 43% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) ومستحوذة على 35% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 21% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 763 ألف طن، وعلى 15% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 321 مليون دولار، كما صدرت مصر من البصل الطازج نحو 244 ألف طن مستحوذة على 7% من الكميات المصدرة، بقيمة 72 مليون دولار مستحوذة على 3% من القيمة.

وسيطرت صادرات الفاصوليا الجافة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 109 آلاف طن بقيمة 108 ملايين دولار مستحوذة على 5% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، واستحوذت صادرات الطماطم الطازجة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 98 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار مستحوذة على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات البطاطا الحلوة على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 95 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، كما بلغت صادرات مصر من الرمان الطازج نحو 81 ألف طن بقيمة 59 مليون دولار، ومن فول سوداني نحو 59 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار، والفراولة الطازجة نحو 44 ألف طن بقيمة 106 ملايين دولار.

وسجلت قيمة صادرات التمور الطازجة أو نصف الجافة نحو 50 مليون دولار لتصدير 42 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 77 مليون دولار لتصدير 38 ألف طن، كما استحوذ العسقلان الطازج (البصل الأخضر) على 1% من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) بقيمة 50 مليون دولار من خلال تصدير 36 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من الفول العريض نحو 19 مليون دولار لتصدير 29 ألف طن لتستحوذ على 1% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022)، وبلغت صادرات مصر من العنب الطازج نحو 29 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار. كما بلغت قيمة صادرات مصر من الخس الطازج نحو 20 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن، وباقي الأصناف الأخرى نحو 337 ألف طن بقيمة 292 مليون دولار، لتسيطر على 9% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و14% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، أشار التقرير إلى أن روسيا الاتحادية تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 681 ألف طن بقيمة 342 مليون دولار، لتستحوذ على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و16% من القيمة. وسيطرت المملكة العربية السعودية على 14% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 9 أشهر من الموسم التصديري (2021 - 2022) بنحو 514 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 257 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى الإمارات العربية المتحدة نحو 237 ألف طن بقيمة 101 مليون دولار، وإلى هولندا نحو 202 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة و6% من القيمة، وإلى المملكة المتحدة نحو 130 ألف طن بقيمة 127 مليون دولار.

واحتلت سوريا المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 111 ألف طن بقيمة 71 مليون دولار، تليها بنجلاديش بنحو 105 آلاف طن بقيمة 64 مليون دولار. واحتلت اليونان المركز الثامن بنحو 97 ألف طن بقيمة 42 مليون دولار، وتليها ليبيا بنحو 92 ألف طن بقيمة 33 مليون دولار، ثم الهند بنحو 90 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار، وفي المركز الحادي عشر "إيطاليا" بنحو 89 ألف طن بقيمة 85 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الكويت بلغت خلال الفترة السابق ذكرها نحو 39 مليون دولار من خلال تصدير 79 ألف طن لها، وإلى لبنان نحو 32 مليون دولار من خلال تصدير78 ألف طن لها، ولسلطنة عمان نحو 34 مليون دولار لتصدير 71 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى العراق نحو 37 مليون دولار لتصدير 70 ألف طن ولباقي الدول نحو 905 آلاف طن بقيمة 724 مليون دولار.