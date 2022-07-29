فرح في إسكندرية وقرار من الخطيب - التفاصيل الكاملة لأزمة رباعي الأهلي

آثار رباعي النادي الأهلي محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن غضب الجماهير بعد ظهورهم في احدى المناسبات الاجتماعية في الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو لرباعي الأهلي خلال حضور مناسبة اجتماعية ظهر فيها المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

التفاصيل الكاملة لأزمة رباعي الأهلي

وتعود أزمة رباعي الأهلي محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن لحضورهم حفل زفاف أحد أصدقائهم وهو صاحب أحدى مطاعم الأسماك الشهيرة في الإسكندرية.

كما كان من المنتظر سفر محمد شريف رفقة الرباعي إلى الإسكندرية لحضور حفل الزفاف بعد حصوله على دعوى خاصة إلا أنه رفض بسبب الإصابة التي عانى منها بالفترة الأخيرة.

غضب جماهير الأهلي

وفتحت جماهير الأهلي النار على محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحسام حسن بسبب عدم الالتزام والرعونة في وقت صعب على الفريق خلال مسيرة الكفاح للفوز بلقب بطولة الدوري الممتاز.

وتسود حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي، بسبب الصور المتداولة لرباعي الفريق الأحمر، خاصة وأن الفريق مرتبط بعدد من المباريات الهامة خلال الفترة الحالية.

أول قرار من الخطيب

طلبت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إجراء تحقيق عاجل بشأن الصورة التي ظهر فيها رباعي فريق الكرة الأول أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن وياسر إبراهيم في أحد الأفراح رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

الأهلي يواجه المقاولون العرب غدًا

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 21 للدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أول أمس على مصر المقاصة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، سجله أليو ديانج من تصويبة قوية.